Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor

Satışı denetim altında olması ve profesyoneller tarafından uygulanması gereken "alüminyum fosfit" gibi panzehri olmayan maddeler, internette gelişigüzel satılıyor.

Haber Giriş : 19 Kasım 2025 07:33, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 09:33
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor

Böcek Ailesi'nin şüpheli ölümleri, Türkiye'de zararlı kontrolü ve kimyasal denetimi konusundaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Ölümlerin sebebi olarak "alüminyum fosfit" üzerinde durulurken panzehri bulunmayan bu maddeyi elde etmenin kolaylığına dikkat çekiliyor.

Bir ilaçlama şirketi yetkilisi Harun Sözer "alüminyum fosfitin" evlerde kullanılan basit amaçlı bir ürün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Tarımda depolanmış ürünlerin fumigasyonu, tahıl siloları, konteynerler, yük gemileri, endüstriyel depolar gibi kapalı ve profesyonel şekilde mühürlenen ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ağır bir kimyasal. Sadece yetkililer tarafından, özel koruyucu ekipmanlarla ve yüksek güvenlik protokolleriyle kullanılabilir."

PERAKENDE SATIŞI YOK

Türkiye'de alüminyum fosfit içeren ürünlerin perakende satışı bulunmuyor. Bu ürünler, ruhsatlandırılmış profesyonel firmalar üzerinden, denetimli şekilde tedarik edilmek zorunda. Fakat iş uluslararası ticarete geldiğinde tablo değişiyor. Ham madde tedariki yapan büyük yabancı siteler veya toptan satış platformları üzerinden, doğru belgeler veya denetim filtreleri olmadan da sipariş verilebildiği iddia ediliyor. Üstelik, ürün gümrükte tespit edilmezse birkaç gün içinde Türkiye'ye ulaşabiliyor.

BİREYSEL KULLANICILARLA BAŞ EDİLEMİYOR

"Bir tıkla ölüm kapınıza gelir" sözü tam da bu noktada gerçeğe dönüşüyor. Sektör kaynakları, yasal firmaların yurt dışından denetimsiz ürün getiren bireysel kullanıcılarla baş edemediğini, bunun da hem sektörün güvenilirliğini hem toplum sağlığını tehlikeye attığını belirtiyor.

Kimyasal güvenlik ve toksikoloji uzmanları bu maddelerin "kestirme çözüm" olarak tercih edilebildiğini belirterek profesyoneller dışında kullanımının kesinlikle yasak olduğunu kaydediyor. Uzmanlar, "Bu uygulamalar yalnızca yasa dışı değil, insan hayatını doğrudan tehdit eden suç niteliği taşıyan eylemlerdir" ifadesini kullanıyor.


