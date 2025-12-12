Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya paylaşımına göre Ahmet Çakar, bugün yeniden kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun netleşmesi için tetkiklerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 5 Aralık sabahı düzenlenen operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, 7 Aralık'ta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ertesi gün Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyoya alınmıştı. 8 Aralık'ta ise Çakar hakkında verilen gözaltı kararı kaldırılmıştı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi; ancak kısa süre sonra yeniden kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye sevk edildi.

