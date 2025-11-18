BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor

Türkiye'de Manisa'ya fabrika kuracağını duyurmasına rağmen bir yılı aşkın süredir adım atmayan BYD'nin Avrupa'daki yatırımında hız kesmediği ortaya çıktı. Macaristan'ın Szeged kentinde 300 hektarlık alana kurulan fabrikanın uydu görüntülerinde kısa sürede büyük ilerleme kaydedildiği görüldü. Bu durum, Türkiye'de yatırım yapmadan vergi avantajı elde ettiği iddia edilen şirketin niyetine yönelik soru işaretlerini artırdı.

BYD'nin Macaristan'daki Fabrikası Hızla Yükseliyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki en büyük yatırım projelerinden birini Macaristan'da hayata geçiriyor. Szeged kentindeki 300 hektarlık alanda devam eden inşaat uydu görüntülerine yansırken, kısa sürede ciddi yapılaşma ve altyapı ilerlemeleri dikkat çekti. Fabrikanın ilk etapta binlerce kişiye istihdam sağlaması ve Avrupa pazarına yönelik üretimin merkezlerinden biri olması planlanıyor.

Türkiye'de Söz Var, Çivi Yok

Türkiye'de Manisa'ya yatırım yapacağını duyuran BYD, aradan geçen bir yıla rağmen herhangi bir ilerleme kaydetmedi. Fabrikanın temeli dahi atılmazken, şirketten süreçle ilgili kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılmadı. Sektörde, BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmadan mevcut vergi düzenlemelerinden avantaj sağladığına ilişkin eleştiriler yükseliyor.

Türkiye, BYD'ye Sanayi Bölgesindne Yer Tahsisi Yapmıştı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde "7. Kısım" olarak adlandırılan bölgede, Çinli BYD için yer tahsis süreci geçen yıl tamamlanmıştı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının yapılmasının ardından yaklaşık 160 hektarlık alanda, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekiplerince arazi açma ve altyapı çalışmaları yapılmıştı.

2024 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'ye yatırımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, BYD'nin 2026 yılında Manisa'da üretime başlayacağını açıklamıştı.

Sektörden Çağrı: BYD Artık Açıklama Yapmalı

Otomotiv sektörü temsilcileri, BYD'nin Türkiye'deki yatırım sürecinin belirsizliğini koruduğunu belirterek firmanın bir an önce resmi bir açıklama yapması gerektiğini ifade ediyor. Yatırımın akıbeti konusunda net bir bilgilendirme yapılmaması, Türkiye'nin elektrikli araç yatırımlarındaki konumuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.