Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor

Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de verdiği yatırım sözünü bir yıldır yerine getirmezken, Macaristan'da kurduğu dev fabrikanın inşaatı hızla ilerliyor. Sektör temsilcileri, şirketten artık net bir açıklama bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 07:41, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 07:48
Yazdır
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor

Türkiye'de Manisa'ya fabrika kuracağını duyurmasına rağmen bir yılı aşkın süredir adım atmayan BYD'nin Avrupa'daki yatırımında hız kesmediği ortaya çıktı. Macaristan'ın Szeged kentinde 300 hektarlık alana kurulan fabrikanın uydu görüntülerinde kısa sürede büyük ilerleme kaydedildiği görüldü. Bu durum, Türkiye'de yatırım yapmadan vergi avantajı elde ettiği iddia edilen şirketin niyetine yönelik soru işaretlerini artırdı.

BYD'nin Macaristan'daki Fabrikası Hızla Yükseliyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki en büyük yatırım projelerinden birini Macaristan'da hayata geçiriyor. Szeged kentindeki 300 hektarlık alanda devam eden inşaat uydu görüntülerine yansırken, kısa sürede ciddi yapılaşma ve altyapı ilerlemeleri dikkat çekti. Fabrikanın ilk etapta binlerce kişiye istihdam sağlaması ve Avrupa pazarına yönelik üretimin merkezlerinden biri olması planlanıyor.

Türkiye'de Söz Var, Çivi Yok

Türkiye'de Manisa'ya yatırım yapacağını duyuran BYD, aradan geçen bir yıla rağmen herhangi bir ilerleme kaydetmedi. Fabrikanın temeli dahi atılmazken, şirketten süreçle ilgili kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılmadı. Sektörde, BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmadan mevcut vergi düzenlemelerinden avantaj sağladığına ilişkin eleştiriler yükseliyor.

Türkiye, BYD'ye Sanayi Bölgesindne Yer Tahsisi Yapmıştı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde "7. Kısım" olarak adlandırılan bölgede, Çinli BYD için yer tahsis süreci geçen yıl tamamlanmıştı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının yapılmasının ardından yaklaşık 160 hektarlık alanda, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekiplerince arazi açma ve altyapı çalışmaları yapılmıştı.

2024 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'ye yatırımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, BYD'nin 2026 yılında Manisa'da üretime başlayacağını açıklamıştı.

Sektörden Çağrı: BYD Artık Açıklama Yapmalı

Otomotiv sektörü temsilcileri, BYD'nin Türkiye'deki yatırım sürecinin belirsizliğini koruduğunu belirterek firmanın bir an önce resmi bir açıklama yapması gerektiğini ifade ediyor. Yatırımın akıbeti konusunda net bir bilgilendirme yapılmaması, Türkiye'nin elektrikli araç yatırımlarındaki konumuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber