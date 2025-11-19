Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak

Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için 15 bin sosyal konut yapılacak. Talep toplandıktan sonra kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kiralar piyasa rayiç bedelinin altında olacak. Konutlar 3 yıllığına kiralanabilecek. Konutların yönetim, bakım ve denetimini TOKİ yapacak

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA FREN

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi. Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı TOKİ'nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.

KURA USULÜ UYGULANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konut projesine ilişkin görüntülü bir içerikle sürecin detaylarını paylaştı. Görüntülerde ev sahibinin devlet olacağı, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceğinin altı çizildi. Bu kapsamda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kez İstanbul'da kiralık konutların olacağını belirten Murat Kurum, sistemin işleyişi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

YÖNETİM TOKİ'DE OLACAK

Bu kapsamda 15 bin sosyal konut kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulü ile kiralanacak. Fahiş kira artışlarını dengeleme amacı olan bu kampanyada evler bölge rayiç bedelinin altında olacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. TOKİ kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacak. Sistemin işleyişi ise adım adım şu şekilde olacak: "Önce sosyal konutlar için talep toplanacak, kura ile hak sahipleri belirlenecek, sözleşme imzalanıp konutlar teslim edildikten sonra, kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak takip edilecek. 3 yılın ardından kiracılar tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahipleri için kiralanacak."

KONTENJANLAR BELİRLENECEK

Bakan Murat Kurum, kiralık sosyal konut ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM SÜREÇ

  • Önce sosyal konutlar için talep toplanacak.
  • Kura ile hak sahipleri belirlenecek.
  • Sözleşme imzalanıp konutlar teslim edilecek.
  • Kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak takip edilecek.
  • 3 yılın ardından kiracılar tahliye edilecek.
  • Evlerin bakımı ve onarımı yapılacak.
  • Bakım sonrası yeni hak sahipleri için kiralanacak.

