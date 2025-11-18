Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Soruşturmada, örgüt mensuplarının büfe, bakkal ve market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlarla haberleştikleri tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine iltisakı ve irtibatı belirlenen toplam 22 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında aktif görevde kamu çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Buna göre gözaltı kararı verilen kişiler arasında: