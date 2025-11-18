Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Kontörlü hatlar üzerinden haberleştiği belirlenen FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 08:30, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 11:35
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Soruşturmada, örgüt mensuplarının büfe, bakkal ve market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlarla haberleştikleri tespit edildi.
Yapılan tespitler üzerine iltisakı ve irtibatı belirlenen toplam 22 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında aktif görevde kamu çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.
Buna göre gözaltı kararı verilen kişiler arasında:
- 5 görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen),
- 3 görevde astsubay,
- 2 ihraç subay (binbaşı),
- 4 emekli subay (albay),
- 2 emekli astsubay,
- 2 ihraç astsubay,
- 3 görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen),
- 1 özel sektör çalışanı yer alıyor.