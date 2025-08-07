Tadı Efsane: Tencerede Domates!
Yapımı kolay ama tadı efsane: Tencerede domates!
-
Kahvaltı sofralarını şenlendirecek, yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız pişmiş domates nefis bir seçenek olabilir. Tencerede pişen, yaz sebzelerinin tazeliğini her lokmada hissettiren bu kahvaltılık domates, hem pratik hem de herkesin damak zevkine hitap ediyor. İşte tarifi.
-
İster ailenizle keyifli bir hafta sonu kahvaltısında, ister hızlı bir sabah atıştırmalığında bu tarif sofralarınıza renk katacak. Lezzetli bir domates hazırlamak için püf noktalarına ve pişirme aşamalarına dikkat etmek önemli.
-
Malzemeler
2 orta boy domates
2 yeşil tatlı biber
Yarım kapya biber
1 orta boy soğan
2 yumurta
Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığından biraz fazla tuz
Karabiber
-
Tarifin en önemli püf noktalarından biri, sebzelerin ince ince doğranması. Bu, hem pişme süresini kısaltıyor hem de sebzelerin lezzetlerinin birbirine daha iyi karışmasını sağlıyor. Önce biberleri, soğanı ve kapya biberi yıkayın, temizleyin ve küçük küçük doğrayın. Soğanları doğrarken mümkün olduğunca ince kesmeye özen gösterin. Böylece kavrulurken daha hızlı yumuşayacak ve tarifin kıvamı mükemmel olacak.
-
Domatesler için ise kabuklarını soymak şart. Kabukları soyulmuş domatesler, hem daha pürüzsüz bir kıvam veriyor hem de lezzeti ön plana çıkarıyor. Domatesleri ne çok ince ne de çok kalın dilimler halinde kesin. Bu şekilde, pişerken eriyip sos kıvamına gelirken bir yandan da dokusunu koruyacak.
-
Geniş bir tavaya çeyrek çay bardağı sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Yağ kızdığında, doğradığınız soğanları ve biberleri tavaya alın. Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri yumuşayana kadar kavurun. Sebzeler yumuşadığında, dilimlenmiş domatesleri tavaya tek sıra halinde dizin. Görsel bir şölen yaratmak isterseniz domatesleri düzenli yerleştirin, ama üst üste koysanız da lezzet değişmeyecek. Domatesler kısa sürede erimeye başlayacak ve sos kıvamına gelecek.
-
Domatesler güzelce eridikten sonra, iki yumurtayı hafifçe çırpın ve tavaya ekleyin. Yumurtaları çok fazla çırpmamaya özen gösterin. Piştikten sonra bir tutam karabiber serpin. Karabiber, kahvaltılık tariflerin olmazsa olmazıdır ve bu tarife harika bir aroma verir. Dilerseniz bu aşamada üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz.Taze nane, kekik veya maydanozla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Yanına bir bardak taze demlenmiş çay, biraz peynir ve zeytin eklediğinizde, kahvaltı sofranız tam bir şölene dönüşecek.