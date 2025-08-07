Tadı Efsane: Tencerede Domates!

Domatesler için ise kabuklarını soymak şart. Kabukları soyulmuş domatesler, hem daha pürüzsüz bir kıvam veriyor hem de lezzeti ön plana çıkarıyor. Domatesleri ne çok ince ne de çok kalın dilimler halinde kesin. Bu şekilde, pişerken eriyip sos kıvamına gelirken bir yandan da dokusunu koruyacak.