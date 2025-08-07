Tadı Efsane: Tencerede Domates!

Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Tadı Efsane: Tencerede Domates!

Yapımı kolay ama tadı efsane: Tencerede domates!

  1. Kahvaltı sofralarını şenlendirecek, yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız pişmiş domates nefis bir seçenek olabilir. Tencerede pişen, yaz sebzelerinin tazeliğini her lokmada hissettiren bu kahvaltılık domates, hem pratik hem de herkesin damak zevkine hitap ediyor. İşte tarifi.

    Kahvaltı sofralarını şenlendirecek, yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız pişmiş domates nefis bir seçenek olabilir. Tencerede pişen, yaz sebzelerinin tazeliğini her lokmada hissettiren bu kahvaltılık domates, hem pratik hem de herkesin damak zevkine hitap ediyor. İşte tarifi.

  2. İster ailenizle keyifli bir hafta sonu kahvaltısında, ister hızlı bir sabah atıştırmalığında bu tarif sofralarınıza renk katacak. Lezzetli bir domates hazırlamak için püf noktalarına ve pişirme aşamalarına dikkat etmek önemli.

    İster ailenizle keyifli bir hafta sonu kahvaltısında, ister hızlı bir sabah atıştırmalığında bu tarif sofralarınıza renk katacak. Lezzetli bir domates hazırlamak için püf noktalarına ve pişirme aşamalarına dikkat etmek önemli.

  3. Malzemeler<p> 2 orta boy domates<BR> 2 yeşil tatlı biber<BR> Yarım kapya biber<BR> 1 orta boy soğan<BR> 2 yumurta<BR> Çeyrek çay bardağı sıvı yağ<BR> 1 çay kaşığından biraz fazla tuz<BR> Karabiber

    Malzemeler

    2 orta boy domates
    2 yeşil tatlı biber
    Yarım kapya biber
    1 orta boy soğan
    2 yumurta
    Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
    1 çay kaşığından biraz fazla tuz
    Karabiber

  4. Tarifin en önemli püf noktalarından biri, sebzelerin ince ince doğranması. Bu, hem pişme süresini kısaltıyor hem de sebzelerin lezzetlerinin birbirine daha iyi karışmasını sağlıyor. Önce biberleri, soğanı ve kapya biberi yıkayın, temizleyin ve küçük küçük doğrayın. Soğanları doğrarken mümkün olduğunca ince kesmeye özen gösterin. Böylece kavrulurken daha hızlı yumuşayacak ve tarifin kıvamı mükemmel olacak.

    Tarifin en önemli püf noktalarından biri, sebzelerin ince ince doğranması. Bu, hem pişme süresini kısaltıyor hem de sebzelerin lezzetlerinin birbirine daha iyi karışmasını sağlıyor. Önce biberleri, soğanı ve kapya biberi yıkayın, temizleyin ve küçük küçük doğrayın. Soğanları doğrarken mümkün olduğunca ince kesmeye özen gösterin. Böylece kavrulurken daha hızlı yumuşayacak ve tarifin kıvamı mükemmel olacak.

  5. Domatesler için ise kabuklarını soymak şart. Kabukları soyulmuş domatesler, hem daha pürüzsüz bir kıvam veriyor hem de lezzeti ön plana çıkarıyor. Domatesleri ne çok ince ne de çok kalın dilimler halinde kesin. Bu şekilde, pişerken eriyip sos kıvamına gelirken bir yandan da dokusunu koruyacak.

    Domatesler için ise kabuklarını soymak şart. Kabukları soyulmuş domatesler, hem daha pürüzsüz bir kıvam veriyor hem de lezzeti ön plana çıkarıyor. Domatesleri ne çok ince ne de çok kalın dilimler halinde kesin. Bu şekilde, pişerken eriyip sos kıvamına gelirken bir yandan da dokusunu koruyacak.

  6. Geniş bir tavaya çeyrek çay bardağı sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Yağ kızdığında, doğradığınız soğanları ve biberleri tavaya alın. Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri yumuşayana kadar kavurun. Sebzeler yumuşadığında, dilimlenmiş domatesleri tavaya tek sıra halinde dizin. Görsel bir şölen yaratmak isterseniz domatesleri düzenli yerleştirin, ama üst üste koysanız da lezzet değişmeyecek. Domatesler kısa sürede erimeye başlayacak ve sos kıvamına gelecek.

    Geniş bir tavaya çeyrek çay bardağı sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Yağ kızdığında, doğradığınız soğanları ve biberleri tavaya alın. Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri yumuşayana kadar kavurun. Sebzeler yumuşadığında, dilimlenmiş domatesleri tavaya tek sıra halinde dizin. Görsel bir şölen yaratmak isterseniz domatesleri düzenli yerleştirin, ama üst üste koysanız da lezzet değişmeyecek. Domatesler kısa sürede erimeye başlayacak ve sos kıvamına gelecek.

  7. Domatesler güzelce eridikten sonra, iki yumurtayı hafifçe çırpın ve tavaya ekleyin. Yumurtaları çok fazla çırpmamaya özen gösterin. Piştikten sonra bir tutam karabiber serpin. Karabiber, kahvaltılık tariflerin olmazsa olmazıdır ve bu tarife harika bir aroma verir. Dilerseniz bu aşamada üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz.Taze nane, kekik veya maydanozla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Yanına bir bardak taze demlenmiş çay, biraz peynir ve zeytin eklediğinizde, kahvaltı sofranız tam bir şölene dönüşecek.

    Domatesler güzelce eridikten sonra, iki yumurtayı hafifçe çırpın ve tavaya ekleyin. Yumurtaları çok fazla çırpmamaya özen gösterin. Piştikten sonra bir tutam karabiber serpin. Karabiber, kahvaltılık tariflerin olmazsa olmazıdır ve bu tarife harika bir aroma verir. Dilerseniz bu aşamada üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz.Taze nane, kekik veya maydanozla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Yanına bir bardak taze demlenmiş çay, biraz peynir ve zeytin eklediğinizde, kahvaltı sofranız tam bir şölene dönüşecek.

7 Ağustos 2025