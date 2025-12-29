DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Son günlerde emniyet güçlerinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlarından biri de Yalova'da düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı Elmalık köyünde bir eve düzenlediği operasyon sırasında adresteki şüpheliler polislere ateş açtı.

Çatışma devam ediyor

Çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, bir polisin Bursa'ya sevk edileceği öğrenildi.

Yalova Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."