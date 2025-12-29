Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Sivil havacılıkta cezalar katlandı: Sigara 24 bin, lazer 164 bin lira

Sivil havacılık alanındaki ihlallere uygulanan idari para cezaları, 2026 yılı için yüzde 25,49 oranında artırıldı. Yeni düzenlemeyle uçakta sigara içene 24 bin lira, uçağa lazer tutana 164 bin lira ceza uygulanacak. Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilota da 164 bin lira ceza kesilecek.

Haber Giriş : 29 Aralık 2025 07:53, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 08:24
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2026 yılında sivil havacılık alanındaki ihlallere verilecek cezalara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi.

UÇUŞ EMNİYETİNİ RİSKE ATAN PİLOTA AĞIR CEZA

Buna göre 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan maddelere aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezalarından bazıları şöyle:

- (Pilotlara) Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atılması: 164 bin 613 TL

- (Pilotlara) Uçuş izni alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi: 164 bin 613 TL

- (İHA pilotları ya da şahıslara) Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgede uçuş yapılması: 98 bin 762 lira

UÇAKTA SİGARA İÇENE 24 BİN 681 LİRA CEZA

- (Yolcu) Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamullerin (Sigara) kullanılması: 24 bin 681 TL

- (Yolcu) Uçak içinde uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmamak, yerine oturmamak, kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ve kabin ekibiyle tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevini yapmasına engel olmak, hakaret etmek, talimatları yerine getirmemek: 24 bin 681 TL

- Genel müdürlükçe yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çekmek: 24 bin 681 TL

UÇAĞA LAZER TUTANA 164 BİN TL CEZA

- Havaalanı giriş kartının usulsüz kullanılması: 16 bin 460 TL

- Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması: 164 bin 613 TL

- Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin görevini yapmasına engel olunması: 32 bin 911 TL

- Güvenlik tahdidi olan alanlarda yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin girmesine yardımcı olunması: 32 bin 911 TL.


