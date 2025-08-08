Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Günde 2 Elma Yiyince Neler Olur?

Uzmanlar, günde iki elma tüketmenin karaciğerden kalbe, sindirim sisteminden kan şekeri dengesine kadar birçok sağlık faydası sağladığını söylüyor.

  1. Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, her gün iki elma tüketmenin başta yağlı karaciğer hastalığı ve kolon kanseri olmak üzere birçok hastalık riskini azaltabileceğini belirtiyor. Elmanın lif ve antioksidan yönünden zengin yapısının; kalp sağlığı, kan şekeri dengesi, kilo yönetimi ve genel refah üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.

  2. Uzmanlara göre bu halk arasında bilinen atasözü, günde iki elma ile daha da etkili hale geliyor. Dr. Salhab, düzenli elma tüketiminin; karaciğer sağlığı, kolon fonksiyonu, kardiyovasküler sistem ve kan şekeri regülasyonu açısından güçlü destekler sunduğunu vurguluyor. Elmanın içerdiği lif, antioksidanlar ve temel vitamin-mineraller, onu basit ama etkili bir beslenme alışkanlığı haline getiriyor.

  3. Elmanın sağlığa etkisinin arkasında lif ve antioksidan zenginliği var. Elmalar; çözünür ve çözünmez lifler, C vitamini, potasyum, kuersetin ve polifenoller gibi güçlü antioksidan bileşenler içeriyor. Bu besin ögeleri, hücreleri zararlı serbest radikallerden korurken, sindirim sistemi ve bağışıklık üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor.

  4. KARACİĞERİ KORUYOR Elma, yağlı karaciğer riskini azaltmada yardımcı olabilir. Artan fast food tüketimi, hareketsizlik ve metabolik bozukluklar, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) riskini artırıyor. Elmalarda bulunan pektin, bağırsakta kolesterol ve yağa bağlanarak emilimini sınırlandırıyor. Bu, karaciğerde yağ birikimini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca elmadaki polifenoller, iltihaplanma ve oksidatif stres gibi karaciğer hasarına neden olan süreçleri azaltıyor.

  5. KOLON KANSERİNE KARŞI KORUMA Elmanın lif ve antioksidan içeriği, kolon sağlığını destekliyor. Düşük lifli diyetlerle ilişkilendirilen kolon kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Elmanın pektin lifi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek zararlı maddelerin vücutta kalma süresini kısaltıyor. Ayrıca antioksidanlar, kolon hücrelerini serbest radikal hasarına karşı koruyarak, kanser gelişimi riskini azaltıyor. Araştırmalar, düzenli elma tüketiminin bu riski ciddi oranda düşürdüğünü gösteriyor. KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR Elma, kötü kolesterolü düşürüp kalp damarlarını koruyor. Elmalardaki pektin, sindirim yoluyla LDL (kötü) kolesterol moleküllerine bağlanarak vücuttan atılmasını sağlıyor. Bu sayede arterlerde plak birikimi riski azalıyor. Aynı zamanda elmanın antioksidanları, damar duvarlarını koruyarak iltihaplanmayı engelliyor.

  6. KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR Tatlı tadına rağmen elma, diyabet riskini azaltıyor. Elmanın lifli yapısı, doğal şekerinin kana emilimini yavaşlatarak ani şeker yükselmelerini önlüyor. Bu özellik, özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan bireyler için önem taşıyor. Polifenoller ise insülin duyarlılığını artırarak vücudun şekeri daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor.

  7. KİLO YÖNETİMİNE DESTEK Elma, tokluk hissi vererek aşırı yeme isteğini bastırıyor. Günde iki elma tüketmek, yüksek su ve lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırıyor. Bu da fazla kalori alımını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca elmadaki lif, bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığını ve bağışıklığı destekliyor. Her gün iki elma yemek, mucizevi bir tedavi olmasa da, sağlığı sürdürülebilir şekilde iyileştiren güçlü bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Karaciğerden kolona, kalpten kan şekeri dengesine kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan elma, doğanın en basit ama en etkili sağlık çözümlerinden biri olabilir.

8 Ağustos 2025