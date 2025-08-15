Çay Demlerken Sakın Bunu Yapmayın!
Yanlış demlemek kansere davetiye çıkarıyor
Ülkemizde yaz kış vazgeçilmez olan içeceklerin başında olan çayı demlerken yapılan hatalar hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar çayı yanlış şekilde demlenin sağlık sorunlarına neden olacağına dikkat çekerken çayı doğru demlemek için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor. İşte bilmeniz gerekenler...
Ülkemizde en çok tüketilen geleneksel Türk çayı yanlış demlendiğinde adeta zehir saçıyor. Yapılan araştırmalar sonrası bağışıklığı güçlendirici ve kalp sağlığını desteklediği bilinen çayın yanlış demlendiği takdirde kansere bile davetiye çıkarttığı ortaya çıktı.
Sabah kahvaltısında, beş çayına günün her saati tüketilen çayı demlerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor.
YANLIŞ ÇAY DEMLEMENİN ZARARLARI Çay ile ilgili en çok yapılan hatalardan biri demlenen çayı ocakta saatlerce bekletmek. Bu durum hem çayınızın daha acımasına, tadının bozulmasına hem de sağlığınızın bozulmasına neden oluyor.
KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR Çayı yanlış demlediğinizde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara neden olabilir. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.
Uzmanlar, çayı demledikten sonra ocak üzerinden alıp öyle tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ İnternette birçok farklı şekilde çay demleme yöntemi sunulsa da uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.
Çay demlerken en çok yapılan hatalardan biri çayın hemen üstüne kaynayan suyu dökmektir. Hemen çayın üstüne dökülen kaynamış su çayı direk haşlayarak daha lezzetsiz olmasına neden olur. Bu nedenle önce çaydanlığın alt kısmına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.
Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün. Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir. Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.
ÇAY DEMLERKEN BU PÜF NOKTAYA DİKKAT Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.