Çay Tiryakilerine Kötü Haber!
Peki, çayın zararları nelerdir? Fazla çay içmek hangi hastalıklara sebep olur?
Çay, Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biridir. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söyleyemeyeceğiz.Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor.
Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.
Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.
ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?
İSHAL
Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.
KABIZLIK
Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.
MİDE RAHATSIZLIĞI
Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız
UYKUSUZLUK
Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur.
Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur.İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.
PREMENSTRUAL SENDROM
Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.
BÖBREK RAHATSIZLIKLARI
Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.
İDRAR SORUNLARI
Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.
ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLUR
Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekliyor olacaktır. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.
İNSÜLİN DİRENCİNİ ARTIRIR
İnsülin direnci, karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını gösterir. Karaciğer hastalığı veya insülin direnciniz varsa çay tüketiminizi azaltın
VÜCUDUN KURUMASINA SEBEP OLUR
Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.
HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR
Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.