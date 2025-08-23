Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Çay Tiryakilerine Kötü Haber!

Peki, çayın zararları nelerdir? Fazla çay içmek hangi hastalıklara sebep olur?

    Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.

    ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?

    İSHAL

    Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

    KABIZLIK

    Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.

    MİDE RAHATSIZLIĞI

    Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız

    UYKUSUZLUK

    Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur.

  7. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur.İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.

    Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur.İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.

    PREMENSTRUAL SENDROM

    Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.

    BÖBREK RAHATSIZLIKLARI

    Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.

    İDRAR SORUNLARI

    Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.

    ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLUR

    Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekliyor olacaktır. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.

    İNSÜLİN DİRENCİNİ ARTIRIR

    İnsülin direnci, karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını gösterir. Karaciğer hastalığı veya insülin direnciniz varsa çay tüketiminizi azaltın

    VÜCUDUN KURUMASINA SEBEP OLUR

    Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.

    HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR

    Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.

23 Ağustos 2025