2025'İn En Zayıf Para Birimleri Açıklandı!

İlk beşte iki İslam ülkesi var

  Dünyanın en zayıf para birimleri, ABD'nin yeni vergi tarifelerinden sonra daha fazla değer kaybetti. İşte 2025'in en zayıf para birimleri...

    Dünyanın en zayıf para birimleri, ABD'nin yeni vergi tarifelerinden sonra daha fazla değer kaybetti. İşte 2025'in en zayıf para birimleri...

  Dünyanın en zayıf para biriminin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Zayıf bir para birimi, diğer para birimlerine kıyasla düşük veya azalan bir değere sahip para birimi olarak tanımlanabilir.

    Dünyanın en zayıf para biriminin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?

    Zayıf bir para birimi, diğer para birimlerine kıyasla düşük veya azalan bir değere sahip para birimi olarak tanımlanabilir.

  ABD'NİN YENİ TARİFELERİYLE ZAYIF PARA BİRİMLERİ KAN KAYBETTİ!

Merkez bankası müdahalesi, ithalatta artış, ihracat gelirlerinde düşüş, enflasyon oranı değişiklikleri ve siyasi istikrarsızlık gibi para biriminin değer kaybetmesine neden olabilecek birçok şey vardır.

Özellikle de ABD'nin yeni vergi tarifeleri, zayıf para birimlerinin daha da değer kaybetmesine neden oldu.

Nasdaq Borsası'nın verileri doğrultusunda 2025'te dünyanın en zayıf 10 para birimini sıraladık!

    ABD'NİN YENİ TARİFELERİYLE ZAYIF PARA BİRİMLERİ KAN KAYBETTİ!

     Merkez bankası müdahalesi, ithalatta artış, ihracat gelirlerinde düşüş, enflasyon oranı değişiklikleri ve siyasi istikrarsızlık gibi para biriminin değer kaybetmesine neden olabilecek birçok şey vardır.

     Özellikle de ABD'nin yeni vergi tarifeleri, zayıf para birimlerinin daha da değer kaybetmesine neden oldu.

      Nasdaq Borsası'nın verileri doğrultusunda 2025'te dünyanın en zayıf 10 para birimini sıraladık!

  İŞTE 2025'İN EN ZAYIF PARA BİRİMLERİ !

10)  MADAGASKAR ARİARİSİ

Listenin son sırasında yer alan ancak hala dünyanın en düşük değerli para birimlerinden biri olan Madagaskar parası (MGA) var. Madagaskar'ın para birimi, doğal afetler, siyasi istikrarsızlık ve küresel mali krizin etkilerinin bir araya gelmesiyle 2009 yılı civarında önemli bir değer kaybı yaşadı.

    İŞTE 2025'İN EN ZAYIF PARA BİRİMLERİ !

    10)  MADAGASKAR ARİARİSİ

     Listenin son sırasında yer alan ancak hala dünyanın en düşük değerli para birimlerinden biri olan Madagaskar parası (MGA) var. Madagaskar'ın para birimi, doğal afetler, siyasi istikrarsızlık ve küresel mali krizin etkilerinin bir araya gelmesiyle 2009 yılı civarında önemli bir değer kaybı yaşadı.

  9) PARAGUAYAN GUARANİ

Paraguay'ın para birimi guarani (PYG), enflasyon ve işsizlikle ilgili süregelen sorunlardan muzdariptir ve bu da onu dünyanın en zayıflarından biri haline getirmiştir. PYG ayrıca yolsuzluk ve sahte para nedeniyle de sekteye uğruyor.

    9) PARAGUAYAN GUARANİ

    Paraguay'ın para birimi guarani (PYG), enflasyon ve işsizlikle ilgili süregelen sorunlardan muzdariptir ve bu da onu dünyanın en zayıflarından biri haline getirmiştir. PYG ayrıca yolsuzluk ve sahte para nedeniyle de sekteye uğruyor.

  8) GINE FRANGI

Gine Frangı (GNF) 1990'lardaki çatışmaların ardından düşüşe geçti. Askeri huzursuzluk ve yüksek enflasyon gibi faktörler nedeniyle dünyanın en zayıf para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak GNF son zamanlarda istikrar kazanma belirtileri göstermektedir.

    8) GINE FRANGI

    Gine Frangı (GNF) 1990'lardaki çatışmaların ardından düşüşe geçti. Askeri huzursuzluk ve yüksek enflasyon gibi faktörler nedeniyle dünyanın en zayıf para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak GNF son zamanlarda istikrar kazanma belirtileri göstermektedir.

  7)  ÖZBEKİSTAN SOMU

Özbekistan'ın önemli petrol ve gaz rezervlerine sahip olmasına rağmen (ki bu dünyanın en güçlü para birimlerinden bazılarına sahip ülkelerin önemli bir özelliğidir) Özbekistan somu (UZS) son yıllarda mücadele etmeye devam etmiştir.

6)  ENDONEZYA RUPİSİ

Endonezya rupiahı (IDR) iki ana faktör nedeniyle dünyanın en zayıf para birimlerinden biridir. Bunlar yüksek enflasyon ve ekonominin resesyona girebileceğine dair korkulardır.

Endonezya'nın GSYH'ye göre Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen her ikisi de para birimini baskılıyor.

    7)  ÖZBEKİSTAN SOMU

     Özbekistan'ın önemli petrol ve gaz rezervlerine sahip olmasına rağmen (ki bu dünyanın en güçlü para birimlerinden bazılarına sahip ülkelerin önemli bir özelliğidir) Özbekistan somu (UZS) son yıllarda mücadele etmeye devam etmiştir.

    6)  ENDONEZYA RUPİSİ

     Endonezya rupiahı (IDR) iki ana faktör nedeniyle dünyanın en zayıf para birimlerinden biridir. Bunlar yüksek enflasyon ve ekonominin resesyona girebileceğine dair korkulardır.

     Endonezya'nın GSYH'ye göre Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen her ikisi de para birimini baskılıyor.

  5)  SIERRA LEONE LEONESİ

Sierra Leone leonu (SLL), değerinin farklı faktörlerin bir araya gelmesinden etkilenmesi bakımından Laos kipine benzemektedir. Bunlar arasında yüksek borç ve enflasyon seviyeleri ile yavaş ekonomik büyümenin yanı sıra Ebola virüsü salgını gibi büyük sağlık krizlerinin kalıcı etkileri de yer alıyor.

4)  LAOS KİPİ

Lao veya Laos kipi (LAK), bir dizi faktörün bir araya gelmesi nedeniyle en zayıf küresel para birimlerinden biridir. Bunlar arasında yüksek enflasyon, yavaş ekonomik büyüme ve artan dış borç yer alıyor.

    5)  SIERRA LEONE LEONESİ

     Sierra Leone leonu (SLL), değerinin farklı faktörlerin bir araya gelmesinden etkilenmesi bakımından Laos kipine benzemektedir. Bunlar arasında yüksek borç ve enflasyon seviyeleri ile yavaş ekonomik büyümenin yanı sıra Ebola virüsü salgını gibi büyük sağlık krizlerinin kalıcı etkileri de yer alıyor.

    4)  LAOS KİPİ

     Lao veya Laos kipi (LAK), bir dizi faktörün bir araya gelmesi nedeniyle en zayıf küresel para birimlerinden biridir. Bunlar arasında yüksek enflasyon, yavaş ekonomik büyüme ve artan dış borç yer alıyor.

  3)  VIETNAM DONGU

Dünyanın en zayıf para birimleri listesinde üçüncü sırada Vietnam dongu (VND) yer alıyor.

Bunun başlıca nedeni, hacim olarak da yavaşlayan yabancı uzmanlar üzerindeki kısıtlamalar.

Ülkenin Merkez Bankası da ihracatı artırma çabalarının bir parçası olarak son yıllarda dong'un değerini düşürdü.

2)  İRAN RİYALİ

İran riyali (IRR), ABD-İran nükleer anlaşmasının ağır yaptırımların da uygulandığı 2015 yılında çökmesinden bu yana zarar görüyor.

Serbest düşüşe geçen riyal, son yıllarda istikrara kavuştu ve ardından Orta Doğu'da alevlenen gerilimler nedeniyle yeni bir baskı yaşadı.

    3)  VIETNAM DONGU

     Dünyanın en zayıf para birimleri listesinde üçüncü sırada Vietnam dongu (VND) yer alıyor.

    Bunun başlıca nedeni, hacim olarak da yavaşlayan yabancı uzmanlar üzerindeki kısıtlamalar.

    Ülkenin Merkez Bankası da ihracatı artırma çabalarının bir parçası olarak son yıllarda dong'un değerini düşürdü.

    2)  İRAN RİYALİ

     İran riyali (IRR), ABD-İran nükleer anlaşmasının ağır yaptırımların da uygulandığı 2015 yılında çökmesinden bu yana zarar görüyor.

     Serbest düşüşe geçen riyal, son yıllarda istikrara kavuştu ve ardından Orta Doğu'da alevlenen gerilimler nedeniyle yeni bir baskı yaşadı.

  1) LÜBNAN LİRASI

Lübnan poundu (LBP) dünyanın en zayıf para birimidir ve birkaç yıldır bu listenin başında ya da yakınında yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni yüksek enflasyon ve durgun ekonominin yanı sıra siyasi istikrarsızlık. Ülke ayrıca 2019'dan bu yana bir bankacılık krizinden muzdarip.

    1) LÜBNAN LİRASI

    Lübnan poundu (LBP) dünyanın en zayıf para birimidir ve birkaç yıldır bu listenin başında ya da yakınında yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni yüksek enflasyon ve durgun ekonominin yanı sıra siyasi istikrarsızlık. Ülke ayrıca 2019'dan bu yana bir bankacılık krizinden muzdarip.

23 Ağustos 2025