2025'İn En Zayıf Para Birimleri Açıklandı!

7) ÖZBEKİSTAN SOMU

Özbekistan'ın önemli petrol ve gaz rezervlerine sahip olmasına rağmen (ki bu dünyanın en güçlü para birimlerinden bazılarına sahip ülkelerin önemli bir özelliğidir) Özbekistan somu (UZS) son yıllarda mücadele etmeye devam etmiştir.

6) ENDONEZYA RUPİSİ

Endonezya rupiahı (IDR) iki ana faktör nedeniyle dünyanın en zayıf para birimlerinden biridir. Bunlar yüksek enflasyon ve ekonominin resesyona girebileceğine dair korkulardır.

Endonezya'nın GSYH'ye göre Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen her ikisi de para birimini baskılıyor.