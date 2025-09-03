KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Finlilerin Mutluluk Sebebi Belli Oldu!

İşte asla yapmadıkları 3 şey...

  1. 2025 Dünya Mutluluk Raporu?nda Finlandiya, üst üste sekizinci defa dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç de ilk 10?da yer alarak İskandinav ülkelerinin mutlulukta zirvede olduğunu gösterdi. Peki Finliler neden bu kadar mutlu? İşte Finlandiya'da yaşayanların asla yapmadığı şey...

  2. Söz konusu raporda mutluluğu ölçen kriterler arasında kişi başına düşen gelir, sosyal destek ve yaşam kalitesine dair pek çok ekonomik, siyasi ve sosyal parametre yer alıyor. Ayrıca bazı araştırmalar, ülkedeki yaşam biçimine ve hayata bakış açısına odaklanıyor. Peki, Finlandiya?yı diğer ülkelerden ayıran sır ne?

  3. FİNLİLER NEDEN BU KADAR MUTLU? 1. Güven ve toplumsal destek öne çıkıyor<p> Gallup Genel Müdürü Ilana Ron Levey, CNBC?ye verdiği röportajda, Finlandiya?nın zirvede olmasının şaşırtıcı olmadığını şu sözlerle belirtti:

  4. "Finlandiya olağanüstü bir istisna ve bence dünya, Finlandiya?yı benzersiz kılan şeyin ne olduğunu anlamaya gerçekten odaklanmış durumda."<p> Levey?ye göre, insanlara güven, geleceğe dair iyimserlik, kurumlara duyulan güven ve arkadaş ile aile desteği, Fin halkının mutluluğunun temel sebepleri arasında.

  5. 2. Refah eşitsizliği düşük<p> Levey bunun yanında, Finlandiya?daki refah eşitsizliğinin, Amerika gibi ülkelerle kıyaslandığında çok daha az olduğunu şöyle vurguladı: <p> "Bence Finlandiya?yla ilgili bir diğer önemli nokta, ülke içindeki refah eşitsizliğinin Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere kıyasla daha az olması."

  6. 3. Finlandiya?da insanların yapmadığı 3 şey<p> Psikoloji araştırmacısı Frank Martela, geçmiş yıllarda CNBC için kaleme aldığı makalede, Finlandiya halkının mutluluklarını artıran üç alışkanlığa şöyle dikkat çekti:

  7. <p><strong>- Kendilerini başkalarıyla kıyaslamıyorlar</strong></p> <p>Fin bir şairin dediği gibi: "<em>Mutluluğunuz hakkında kıyaslama yapmayın ya da övünmeyin."</em></p> <p>Martela?ya göre, Finliler özellikle maddi değerler ve zenginlik konusunda bunu ciddiye alıyor. Ülkenin en zengin kişilerinden biriyle karşılaştığında bile toplu taşımayı tercih eden bir birey örneği veriyor.</p> <p>Martela, "<em>Başarılı görünmekten ziyade sizi mutlu eden şeylere odaklanın. Kendi standartlarınızı belirlemek, başkalarıyla kıyaslamaktan daha çok mutluluk verir."</em> diyor.</p>

  8. Doğanın faydalarını unutmuyorlar<p> Finliler için doğa, enerji ve rahatlama kaynağı. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu yaz tatilini kırsal alanlarda ve doğayla iç içe geçirmek için değerlendiriyor.

  9. <p><strong>Toplumdaki güven çemberini kırmıyorlar</strong></p> <p>Yüksek güven düzeyi, mutluluğun temel taşlarından biri. Martela, 2022?de yapılan bir ?kayıp cüzdan? deneyini örnek veriyor: Helsinki?de 12 cüzdandan 11?i sahibine iade edilmiş.</p> <p>Martela, <em>"Finlandiya?da birbirine güven ve dürüstlük kültürü güçlü. Bilgisayarınızı kütüphanede unutursanız ya da telefonunuzu trende kaybederseniz, geri alacağınızdan emin olabilirsiniz. Çocuklar okuldan eve halk otobüsüyle dönebiliyor ve gözetim olmadan dışarıda oynayabiliyor."</em> diyor.</p> <p>Finlandiya örneği, mutluluğun sadece gelir veya refahla değil, güven, doğayla bağlantı ve kıyaslamadan uzak bir yaşam tarzıyla da sağlanabileceğini gösteriyor</p>

3 Eylül 2025