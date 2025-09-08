Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
2026'Da Kaçırmamanız Gereken 5 Animasyon Filmi

2026 yılında animasyon dünyasında adeta nostalji rüzgarı esecek. Birçok efsane serinin devam filmi beyaz perdeye dönecek.

  1. 2026 yılında yeni projelerin yanı sıra sevilen animasyon serileri, yeni maceralarıyla seyirci karşısına çıkacak. İşte yeni yılda öne çıkan yapımlar...

  2. ŞAPKADAKİ KEDİ Yönetmenliğini Alessandro Carloni ve Erica Rivinoja'nın üstlendiği Şapkadaki Kedi filmi, 25 Şubat 2026'da gösterime girecek.

  3. SUPER MARIO KARDEŞLER 2 Popüler video oyun serisi Mario'nun yeni animasyon filmi geliyor. "The Super Mario Bros. Movie" devamı niteliğindeki animasyon filmi, Nisan 2026'da vizyona girecek.

  4. OYUNCAK HİKAYESİ 5 Efsanevi animasyon serisinin beşinci halkası olan Oyuncak Hikayesi 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Haziran 2026?da vizyona girecek olan film, kovboy kız Jessie karakterine odaklanacak.

  5. MİNYONLAR 3 Brian Lynch'in kaleme aldığı Minyonlar 3 için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda ise ilk üç Çılgın Hırsız filminin yönetmeni Pierre Coffin'in oturacağı film, 1 Temmuz 2026'da vizyona girecek.

  6. SHREK 5 Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülünü kazanan "Shrek"in devam filmi için nefesler tutuldu. Serinin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz'ın yeniden bir araya geldiği Shrek 5, 23 Aralık 2026'da seyirci karşısına çıkacak.

8 Eylül 2025