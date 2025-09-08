2026'Da Kaçırmamanız Gereken 5 Animasyon Filmi
2026 yılında animasyon dünyasında adeta nostalji rüzgarı esecek. Birçok efsane serinin devam filmi beyaz perdeye dönecek.
-
2026 yılında yeni projelerin yanı sıra sevilen animasyon serileri, yeni maceralarıyla seyirci karşısına çıkacak. İşte yeni yılda öne çıkan yapımlar...
-
ŞAPKADAKİ KEDİ Yönetmenliğini Alessandro Carloni ve Erica Rivinoja'nın üstlendiği Şapkadaki Kedi filmi, 25 Şubat 2026'da gösterime girecek.
-
SUPER MARIO KARDEŞLER 2 Popüler video oyun serisi Mario'nun yeni animasyon filmi geliyor. "The Super Mario Bros. Movie" devamı niteliğindeki animasyon filmi, Nisan 2026'da vizyona girecek.
-
OYUNCAK HİKAYESİ 5 Efsanevi animasyon serisinin beşinci halkası olan Oyuncak Hikayesi 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Haziran 2026?da vizyona girecek olan film, kovboy kız Jessie karakterine odaklanacak.
-
MİNYONLAR 3 Brian Lynch'in kaleme aldığı Minyonlar 3 için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda ise ilk üç Çılgın Hırsız filminin yönetmeni Pierre Coffin'in oturacağı film, 1 Temmuz 2026'da vizyona girecek.
-
SHREK 5 Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülünü kazanan "Shrek"in devam filmi için nefesler tutuldu. Serinin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz'ın yeniden bir araya geldiği Shrek 5, 23 Aralık 2026'da seyirci karşısına çıkacak.