2026'Da Kaçırmamanız Gereken 5 Animasyon Filmi

SHREK 5 Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülünü kazanan "Shrek"in devam filmi için nefesler tutuldu. Serinin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz'ın yeniden bir araya geldiği Shrek 5, 23 Aralık 2026'da seyirci karşısına çıkacak.