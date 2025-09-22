Baraj Suları Çekildi: Kara Ortaya Çıktı

Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Öğretmene Rotasyon Gerçeği

Baraj Suları Çekildi: Kara Ortaya Çıktı

"Saklı cennet" Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında yapılan bakım çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürüldü.

  1. Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında 15 Eylül?de bakım çalışması başlatıldı. Bakım öncesi Hasan Uğurlu Barajı dip seviyeye indirildi, aşağısında bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın da su seviyesi düşürüldü.

    Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında 15 Eylül?de bakım çalışması başlatıldı. Bakım öncesi Hasan Uğurlu Barajı dip seviyeye indirildi, aşağısında bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın da su seviyesi düşürüldü.

  2. Suyun çekilmesiyle özellikle Ayvacık ilçe merkezinde kara göründü, gezinti gemileri karaya oturdu, uzun yıllar su altında kalan eski yapılar ortaya çıktı. İlçe merkezi ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

    Suyun çekilmesiyle özellikle Ayvacık ilçe merkezinde kara göründü, gezinti gemileri karaya oturdu, uzun yıllar su altında kalan eski yapılar ortaya çıktı. İlçe merkezi ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

  3. Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Suat Uğurlu Barajı onarımı işi muhtevasında bulunan dolusavak kapaklarının kumlama ve boyamasının yapılması, dolusavak kapak kontrol ünitelerinin makaralarının ve contalarının değişimi işlerinin yapılması için çalışma başlatıldı. Yeşilırmak Nehri?nde Suat Uğurlu Barajı?nın yukarısında bulunan Hasan Uğurlu Barajı 15 Eylül?de dip seviyeye indirildi ve elektrik üretimi durduruldu. Suat Uğurlu Barajı'ndaki onarım çalışmasının ardından Hasan Uğurlu Barajı'nda yeniden su depolanmaya başlandı.

    Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Suat Uğurlu Barajı onarımı işi muhtevasında bulunan dolusavak kapaklarının kumlama ve boyamasının yapılması, dolusavak kapak kontrol ünitelerinin makaralarının ve contalarının değişimi işlerinin yapılması için çalışma başlatıldı. Yeşilırmak Nehri?nde Suat Uğurlu Barajı?nın yukarısında bulunan Hasan Uğurlu Barajı 15 Eylül?de dip seviyeye indirildi ve elektrik üretimi durduruldu. Suat Uğurlu Barajı'ndaki onarım çalışmasının ardından Hasan Uğurlu Barajı'nda yeniden su depolanmaya başlandı.

  4. Yeşilırmak üzerindeki Suat Uğurlu Barajı ve Hasan Uğurlu Barajı Hidroelektrik Santralleri(HES) 1981 yılında tamamlanmıştı.

    Yeşilırmak üzerindeki Suat Uğurlu Barajı ve Hasan Uğurlu Barajı Hidroelektrik Santralleri(HES) 1981 yılında tamamlanmıştı.

22 Eylül 2025