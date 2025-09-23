ATM'de Kirasını Yatırmak İstedi: Başına Gelmeyen Kalmadı

"EV SAHİBİ İKİ HAFTA SÜRE VERDİ" Kirasını ev sahibine ulaştıramayan Ali Sevim, ev sahibinin iki hafta süre verdiğini dile getirip "Para bulursak ödeyeceğiz." dedi. Parayı yatırdığı sırada yanında bulunan Şerif Yalçın ise "Gerekli yerlere başvurduk. Polise başvurduk. Bu hırsızlıktır. Bunu götürüp polise verebilir." diye konuştı. Avcılar?da sosyal medya üzerinden parayı alan kişiye ulaşmaya çalışan üç arkadaştan biri, bu kişiyi dün teşhis ederek durdurdu. Durumu anlatıp parayı isteyen Şerif Yalçın?dan kısa süre isteyen bu kişinin, aldığı parayı teslim edeceğini söylediği öğrenildi.