ATM'de Kirasını Yatırmak İstedi: Başına Gelmeyen Kalmadı
İstanbul Avcılar'da ATM'den kirasını yatırmak isteyen genç, onay tuşuna basmadan ayrıldı. Ödemeyi iade eden ATM'nin uyarı sesini duyan yoldan geçen bir kişi parayı hazneden alarak oradan uzaklaştı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerinden çıkan üç arkadaş, ATM'den Ali Sevim'in 21 bin liralık kirasını ödemek istedi ancak hırsızların radarına takıldı.
Parayı hazneye koyan Şerif Yalçın, son olarak onay tuşuna basmadan arkadaşları ile oradan ayrıldı. Üç arkadaş oradan uzaklaştıktan bir süre sonra ödemeyi geri iade eden ATM'den uyarı sesi çıkardı. Bu sesi duyarak ATM'ye yönelen kişi, parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.
"EV SAHİBİ İKİ HAFTA SÜRE VERDİ" Kirasını ev sahibine ulaştıramayan Ali Sevim, ev sahibinin iki hafta süre verdiğini dile getirip "Para bulursak ödeyeceğiz." dedi. Parayı yatırdığı sırada yanında bulunan Şerif Yalçın ise "Gerekli yerlere başvurduk. Polise başvurduk. Bu hırsızlıktır. Bunu götürüp polise verebilir." diye konuştı. Avcılar?da sosyal medya üzerinden parayı alan kişiye ulaşmaya çalışan üç arkadaştan biri, bu kişiyi dün teşhis ederek durdurdu. Durumu anlatıp parayı isteyen Şerif Yalçın?dan kısa süre isteyen bu kişinin, aldığı parayı teslim edeceğini söylediği öğrenildi.