Araç Almak İstedi, Ekspertizde Hayatının Şokunu Yaşadı!

Son zamanlarda artan araç birleştirme olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bir aracı 2 değişen diye getirdiler ama araçtaki değişen parçalara da hepsine sök tak değişme işlemi yapılmış, bu parçalardan 5 parçasına da sök tak yazılmış rapora. Biz bu aracı incelediğimizde aracın tavanının değişik olduğunu, direklerden kesmeler olduğunu diğer parçaların da hepsinin çıkma yapılarak değişim olduğunu belirledik ve toplama araç olduğunu parçaların ise farklı farklı araçlardan alındığını tespit ettik. Aracı alacaklar ise almaktan vazgeçti, bize teşekkürlerini bildirdi." dedi.