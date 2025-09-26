Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Sahipsizlerin Firuze'sinin Eşi De Oyuncu Çıktı

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'e ikinci sezonda dahil olan Firuze karakterine hayat veren Esra Ronabar'ın eşi de ünlü çıktı.

  1. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

  2. CEVDET'İN ESKİ AŞKI MAHALLEYE DÖNDÜ Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin yaşadıklarını konu eden diziye ikinci sezonda dahil olan Esra Ronabar, Cevdet'in eski aşkı Firuze'ye hayat veriyor.

  3. Cevdet'in emanetlerine sahip çıkmak için mahalleye dönen Firuze'yi oynayan Esra Ronabar'ın eşinin de ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

  4. 19 YILLIK MUTLU EVLİLİK Esra Ronabar'ın Ömer dizisinde Reşat Ademoğlu karakterini oynayan Barış Falay ile 19 yıldır mutlu bir evliliği olduğu ortaya çıktı.

  5. Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sosyal medyadan aşk dolu pozlarını paylaşan çiftin Mavi Rüzgar adından bir oğulları bulunuyor.

  6. OĞULLARI DA OYUNCU OLDU Mavi Rüzgar da aynı annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Esra Ronabar, oğlunun oyuncu olma kararına çok şaşırdığını söylemiş ve "İlk söylediğinde ?Oğlum, aynı evde üç oyuncu fazla olabilir? dedim" diye konuşmuştu.

  7. "EVDE İŞLER BAŞKA, SETTE BAŞKA" Öte yandan Esra Ronabar, geçtiğimiz günlerde eşi Barış Falay ile uzun süredir aynı projede yer almadıklarından bahsetmiş ve şöyle demişti: "Evde işler başka, sette işler başka... Yıllarca karı-koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca uzun yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu?nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. 3 dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve 'Seninle çalışamayız' demiştim."

26 Eylül 2025