Sahipsizlerin Firuze'sinin Eşi De Oyuncu Çıktı

OĞULLARI DA OYUNCU OLDU Mavi Rüzgar da aynı annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Esra Ronabar, oğlunun oyuncu olma kararına çok şaşırdığını söylemiş ve "İlk söylediğinde ?Oğlum, aynı evde üç oyuncu fazla olabilir? dedim" diye konuşmuştu.