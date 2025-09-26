Sahipsizlerin Firuze'sinin Eşi De Oyuncu Çıktı
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'e ikinci sezonda dahil olan Firuze karakterine hayat veren Esra Ronabar'ın eşi de ünlü çıktı.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
CEVDET'İN ESKİ AŞKI MAHALLEYE DÖNDÜ Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin yaşadıklarını konu eden diziye ikinci sezonda dahil olan Esra Ronabar, Cevdet'in eski aşkı Firuze'ye hayat veriyor.
Cevdet'in emanetlerine sahip çıkmak için mahalleye dönen Firuze'yi oynayan Esra Ronabar'ın eşinin de ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
19 YILLIK MUTLU EVLİLİK Esra Ronabar'ın Ömer dizisinde Reşat Ademoğlu karakterini oynayan Barış Falay ile 19 yıldır mutlu bir evliliği olduğu ortaya çıktı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sosyal medyadan aşk dolu pozlarını paylaşan çiftin Mavi Rüzgar adından bir oğulları bulunuyor.
OĞULLARI DA OYUNCU OLDU Mavi Rüzgar da aynı annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Esra Ronabar, oğlunun oyuncu olma kararına çok şaşırdığını söylemiş ve "İlk söylediğinde ?Oğlum, aynı evde üç oyuncu fazla olabilir? dedim" diye konuşmuştu.
"EVDE İŞLER BAŞKA, SETTE BAŞKA" Öte yandan Esra Ronabar, geçtiğimiz günlerde eşi Barış Falay ile uzun süredir aynı projede yer almadıklarından bahsetmiş ve şöyle demişti: "Evde işler başka, sette işler başka... Yıllarca karı-koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca uzun yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu?nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. 3 dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve 'Seninle çalışamayız' demiştim."