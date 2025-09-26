Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Togg T10F'in Hızlı Teslim Stokları Aynı Gün Tükendi

Türkiye yollarına çıkacak yerli ve milli ikinci model olan Togg T10F'in, ön siparişe açıldıktan saatler sonra hızlı teslimat stokları tükendi.

  1. Togg'un sedan modeli T10F dün ön siparişe açıldı.

  2. ÖN SİPARİŞ BEDELİ 100 BİN TL Togg T10F için ön sipariş bedeli 100 bin TL olarak belirlendi. Sonrasında ise açıklanan fiyat da ödenerek T10F satın alınacak.

  4. HIZLI STOKLAR TÜKENDİ Modelin ön siparişe açılmasından saatler sonra Togg'dan stokların tükendiği açıklaması geldi. Açıklamada, "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Aracı almak isteyenler sipariş vermeye devam edebiliyor ancak ancak teslimatlar aylar sonrasına bulabilecek.

  5. KREDİ KAMPANYASI DA DUYURULDU Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor. Böylece 1 milyon 750 bin lira kredi çeken birisi 595 bin lira peşinatla Togg T10F alabilecek.

  6. 29 EYLÜL'DE ALMANYA'DA SATILACAK Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan Togg T10F, Almanya'da 29 Eylül'de ön siparişe çıkacak.

26 Eylül 2025