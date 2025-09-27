Adım Adım Green Card Başvurusu

9- En az lise mezunu şartı aranan başvuru aşamasında aşağıdaki verilen eğitim düzeylerinden birinin tercih edilmesi isteniyor: Primary school only (İlk okul mezunu) High school no degree (Lise terk/Lise diploması yok ) High school degree (Lise mezunu) Vocational school (İki yıllık üniversite) Some university courses (Üniversite tamamlamamış/terk) University Degree (Üniversite mezunu) Some graduate level courses (Yüksek lisans tamamlamamış/trk) Master's degree (Yüksek lisans mezunu) Some doctorate level courses (doktora tamamlamamış/terk) Doktorate degree (Doktora mezunu) 10- Lise mezunu olmayanların ise eğitim sertifikaları isteniyor. 11- Evlilik durumu da başvuru aşamasında önemli. Ayrıca eş için de başvuru formu dolduruluyor. 12- 21 yaşından ve evli olmayan çocukları olanlar çocuk kısmını doldurabilir. 13- Sayfanın altında "Go Back" yazılı bir hata sayfası ile karşılaşmak mümkün. Bu durumda yeniden başa dönüp aynı bilgileri doldurarak başvuruya devam edilir. 14- Tüm alanlar doldurulduktan sonra ''Submit'' denilerek başvuru tamamlanır. 15- Başvurusu tamamlanan adayların karşısına çıkan ekranda "Confirmation Number" yer alacak. Bu numara kaydedilmeli ya da saklanmalı. Sonuçlara bu numara ile bakılıyor olacak.