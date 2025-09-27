Adım Adım Green Card Başvurusu
Green Card başvuruları 2025-2026: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
2025-2026 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi bu yıl yine Diversity Visa Lottery (DV Lottery) başvuru ekranı üzerinden şanslarını deneyecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan başvuruların dikkatlice okuyup yapılması gerekiyor.
2025-2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve yaklaşık bir ay boyunca devam ediyor. 2025-2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025?te başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl da ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu?nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
ADIM ADIM GREEN CARD BAŞVURUSU 1- dvprogram.state.gov adresinde karşınıza çıkan başvuru formunu doldurmak. 2- Formu doldururken Türkçe karakter kullanmamak gerekiyor. 3- Pasaport yerine kimlik yeterli olacak. Kimlik üzerindeki bilgiler bu aşamada kullanılacak. 4- İkinci bir ismi olmayanlar "No Middle Name" seçeneğini tercih edebilir. 5- Tarih dizilimi Türkiye'deki gibi değildir ve "Ay / Gün / Yıl" dizilimine dikkat edilerek doldurulmalı. 6- Doğum yeri kimlikte ne yazılıysa o eklenmeli. Doğum yeri bilinmeyenler için "Birth City Unknown" seçeneği bulunuyor. 7- Fotoğraf yüklerken yine Türkçe karakter kullanmadan bilgisayara kaydedilmiş olması gerekiyor. Fotoğraf yüklerken ölçüsü 600*600 ve 100 KB'den de küçük olması gerekiyor. 8- Email adresinin doğruluğuna dikkat etmek gerekiyor.
9- En az lise mezunu şartı aranan başvuru aşamasında aşağıdaki verilen eğitim düzeylerinden birinin tercih edilmesi isteniyor: Primary school only (İlk okul mezunu) High school no degree (Lise terk/Lise diploması yok ) High school degree (Lise mezunu) Vocational school (İki yıllık üniversite) Some university courses (Üniversite tamamlamamış/terk) University Degree (Üniversite mezunu) Some graduate level courses (Yüksek lisans tamamlamamış/trk) Master's degree (Yüksek lisans mezunu) Some doctorate level courses (doktora tamamlamamış/terk) Doktorate degree (Doktora mezunu) 10- Lise mezunu olmayanların ise eğitim sertifikaları isteniyor. 11- Evlilik durumu da başvuru aşamasında önemli. Ayrıca eş için de başvuru formu dolduruluyor. 12- 21 yaşından ve evli olmayan çocukları olanlar çocuk kısmını doldurabilir. 13- Sayfanın altında "Go Back" yazılı bir hata sayfası ile karşılaşmak mümkün. Bu durumda yeniden başa dönüp aynı bilgileri doldurarak başvuruya devam edilir. 14- Tüm alanlar doldurulduktan sonra ''Submit'' denilerek başvuru tamamlanır. 15- Başvurusu tamamlanan adayların karşısına çıkan ekranda "Confirmation Number" yer alacak. Bu numara kaydedilmeli ya da saklanmalı. Sonuçlara bu numara ile bakılıyor olacak.