Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Bursa'da orman yangını
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor

Adım Adım Green Card Başvurusu

Green Card başvuruları 2025-2026: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

  1. 2025-2026 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi bu yıl yine Diversity Visa Lottery (DV Lottery) başvuru ekranı üzerinden şanslarını deneyecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan başvuruların dikkatlice okuyup yapılması gerekiyor.

  2. 2025-2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve yaklaşık bir ay boyunca devam ediyor. 2025-2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025?te başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl da ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu?nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

  3. ADIM ADIM GREEN CARD BAŞVURUSU 1- dvprogram.state.gov adresinde karşınıza çıkan başvuru formunu doldurmak. 2- Formu doldururken Türkçe karakter kullanmamak gerekiyor. 3- Pasaport yerine kimlik yeterli olacak. Kimlik üzerindeki bilgiler bu aşamada kullanılacak. 4- İkinci bir ismi olmayanlar "No Middle Name" seçeneğini tercih edebilir. 5- Tarih dizilimi Türkiye'deki gibi değildir ve "Ay / Gün / Yıl" dizilimine dikkat edilerek doldurulmalı. 6- Doğum yeri kimlikte ne yazılıysa o eklenmeli. Doğum yeri bilinmeyenler için "Birth City Unknown" seçeneği bulunuyor. 7- Fotoğraf yüklerken yine Türkçe karakter kullanmadan bilgisayara kaydedilmiş olması gerekiyor. Fotoğraf yüklerken ölçüsü 600*600 ve 100 KB'den de küçük olması gerekiyor. 8- Email adresinin doğruluğuna dikkat etmek gerekiyor.

  4. 9- En az lise mezunu şartı aranan başvuru aşamasında aşağıdaki verilen eğitim düzeylerinden birinin tercih edilmesi isteniyor: Primary school only (İlk okul mezunu) High school no degree (Lise terk/Lise diploması yok ) High school degree (Lise mezunu) Vocational school (İki yıllık üniversite) Some university courses (Üniversite tamamlamamış/terk) University Degree (Üniversite mezunu) Some graduate level courses (Yüksek lisans tamamlamamış/trk) Master's degree (Yüksek lisans mezunu) Some doctorate level courses (doktora tamamlamamış/terk) Doktorate degree (Doktora mezunu) 10- Lise mezunu olmayanların ise eğitim sertifikaları isteniyor. 11- Evlilik durumu da başvuru aşamasında önemli. Ayrıca eş için de başvuru formu dolduruluyor. 12- 21 yaşından ve evli olmayan çocukları olanlar çocuk kısmını doldurabilir. 13- Sayfanın altında "Go Back" yazılı bir hata sayfası ile karşılaşmak mümkün. Bu durumda yeniden başa dönüp aynı bilgileri doldurarak başvuruya devam edilir. 14- Tüm alanlar doldurulduktan sonra ''Submit'' denilerek başvuru tamamlanır. 15- Başvurusu tamamlanan adayların karşısına çıkan ekranda "Confirmation Number" yer alacak. Bu numara kaydedilmeli ya da saklanmalı. Sonuçlara bu numara ile bakılıyor olacak.

27 Eylül 2025