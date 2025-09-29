Sumud Filosu Şimdi Nerede?

SUMUD FİLOSU NEREDE? Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü yola çıktı ve gemilerin sayıları katlanarak arttı. Şu an 52 geminin yer aldığı filo, Girit açıklarında bulunuyor. Tüm katılımcıların toplanma alanı olan noktadan filo Gazze'ye hareket edecek. Gemilerin Gazze sahillerine yaklaşık olarak 850 kilometre mesafesi bulunuyor. Herhangi bir engelleme veya arıza/aksaklık olmadığı takdirde filonun ekim ayı başında Gazze'de olması bekleniyor.