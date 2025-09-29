509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Sumud Filosu Şimdi Nerede?

  1. Gazze'de İsrail'in saldırıları ile ablukası sürüyor. Bölgedeki halk aynı zamanda açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor. Gazze'deki bu ablukayı kırmak, bölgede yaşayanlara erzak, tıbbi destek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'dan fazla ülkeden gemiler yola çıktı. Filoyu engelleme çabalarına rağmen hedefe ulaşmak için gemiler Akdeniz'de seyrine devam ediyor. Peki, Sumud Filosunda kaç gemi var, filo ne zaman Gazze'ye ulaşır?

  2. SUMUD FİLOSU NEREDE? Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü yola çıktı ve gemilerin sayıları katlanarak arttı. Şu an 52 geminin yer aldığı filo, Girit açıklarında bulunuyor. Tüm katılımcıların toplanma alanı olan noktadan filo Gazze'ye hareket edecek. Gemilerin Gazze sahillerine yaklaşık olarak 850 kilometre mesafesi bulunuyor. Herhangi bir engelleme veya arıza/aksaklık olmadığı takdirde filonun ekim ayı başında Gazze'de olması bekleniyor.

  3. FİLODA KİMLER VAR? Sumud Filosunda özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta, çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu hareket, bu zamana kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğindedir. Filoda; gönüllüler, aktivistler, doktorlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları, parlamenterler yer alıyor. Sumud Filosuna destek amacıyla, İtalya ve İspanya da donanma gemisi gönderdi.

  4. ABLUKA ZAMANLA ARTTI 2007 yılında Gazze Şeridi'ndeki seçimlerle beraber İsrail ablukası başlamış oldu. İsrail, Hamas'a dışarıdan silah akışının önlenmesi olarak ilk ablukayı duyurmuştu. 2008'de ilk filolar yola çıktı. Ancak 2009'un ortasından itibaren İsrail tüm tekneleri durdurmaya başladı. 2010'dan sonra hiçbir filo Gazze'ye ulaşamadı. İşte, Gazze'ye için yola çıkan ancak engellenen yardım filoları veya gemileri: 2010 Özgürlük Filosu 2011 Özügrlük Filosu 2 2015 Özgürlük Filosu 3 2016 Gazze'ye Kadın Gemisi 2018 Adil Gelecek Filosu 2025 Madleen Gemisi 2025 Handala Gemisi

  5. SUMUD NE DEMEK? Sumud kelimesi Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarındadır. Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavram haline geldi. Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ''Sumud'' kavramını tasvir etmek için kullanılıyor.

29 Eylül 2025