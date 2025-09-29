Sumud Filosu Şimdi Nerede?
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye varış tarihi: Kaç gemi var, ne zaman varacak?
Gazze'de İsrail'in saldırıları ile ablukası sürüyor. Bölgedeki halk aynı zamanda açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor. Gazze'deki bu ablukayı kırmak, bölgede yaşayanlara erzak, tıbbi destek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'dan fazla ülkeden gemiler yola çıktı. Filoyu engelleme çabalarına rağmen hedefe ulaşmak için gemiler Akdeniz'de seyrine devam ediyor. Peki, Sumud Filosunda kaç gemi var, filo ne zaman Gazze'ye ulaşır?
SUMUD FİLOSU NEREDE? Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü yola çıktı ve gemilerin sayıları katlanarak arttı. Şu an 52 geminin yer aldığı filo, Girit açıklarında bulunuyor. Tüm katılımcıların toplanma alanı olan noktadan filo Gazze'ye hareket edecek. Gemilerin Gazze sahillerine yaklaşık olarak 850 kilometre mesafesi bulunuyor. Herhangi bir engelleme veya arıza/aksaklık olmadığı takdirde filonun ekim ayı başında Gazze'de olması bekleniyor.
FİLODA KİMLER VAR? Sumud Filosunda özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta, çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu hareket, bu zamana kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğindedir. Filoda; gönüllüler, aktivistler, doktorlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları, parlamenterler yer alıyor. Sumud Filosuna destek amacıyla, İtalya ve İspanya da donanma gemisi gönderdi.
ABLUKA ZAMANLA ARTTI 2007 yılında Gazze Şeridi'ndeki seçimlerle beraber İsrail ablukası başlamış oldu. İsrail, Hamas'a dışarıdan silah akışının önlenmesi olarak ilk ablukayı duyurmuştu. 2008'de ilk filolar yola çıktı. Ancak 2009'un ortasından itibaren İsrail tüm tekneleri durdurmaya başladı. 2010'dan sonra hiçbir filo Gazze'ye ulaşamadı. İşte, Gazze'ye için yola çıkan ancak engellenen yardım filoları veya gemileri: 2010 Özgürlük Filosu 2011 Özügrlük Filosu 2 2015 Özgürlük Filosu 3 2016 Gazze'ye Kadın Gemisi 2018 Adil Gelecek Filosu 2025 Madleen Gemisi 2025 Handala Gemisi
SUMUD NE DEMEK? Sumud kelimesi Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarındadır. Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavram haline geldi. Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ''Sumud'' kavramını tasvir etmek için kullanılıyor.