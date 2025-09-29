'Valide Sultan' Sorusu İzleyenleri Ekran Başına Kilitledi!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Birbirinden zorlu sorularla izleyenleri ekran başına kilitleyen programın son bölümünde yer alan 'Osmanlı' sorusu merak uyandırdı.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", yıllardır 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına kilitleyen fenomen program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.
Büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacıların güçlü performansıyla Milyoner'de nefes kesen anlar yaşanırken bu hafta yarışmaya katılan Efe Değişmiş isimli yarışmacının performansı dikkat çekti.
Adana doğumlu olan 20 yaşındaki yarışmacı, üniversite sınavında Türkiye 33'ncüsü olduğu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okuduğunu anlattı. Eğitim hayatına çift anadal yaparak devam eden azimli yarışmacı, hedefinin büyük ödül olduğunu söyledi.
İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan genç yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kilidini açmaya hak kazandı.
Osmanlı tarihine ışık tutan "Hangisi valide sultan olmamıştır?" sorusuyla karşı karşıya kalan Değişmiş, adeta ter döktü.
"A- Kösem Sultan", "B- Hürrem Sultan", "C- Safiye Sultan" ve "D- Hatice Turhan Sultan" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı uzun bir süre düşündü. Yanıt vermekte zorlanan Değişmiş, yarışmadan çekilme kararı aldı.
200 bin TL ile yarışmaya veda eden Değişmiş, yanıt verseydi "D" şıkkı "Hatice Turhan Sultan" seçeneğinde karar kılacağını belirtti.
Ancak doğru yanıt "B" şıkkı "Hürrem Sultan" olacaktı. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'dan önce yaşamını yitirdiği için oğlunu tahtta görememişti.