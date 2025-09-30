Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Mutluluğu Bulan Ünlü İsimler

  1. Bu yaz birçok ünlü isim dünyaevine girdi. İşte hayatlarını birleştiren ve mutluluğa adım atan ünlü isimler...

  2. ECE DİZDAR-SERDAR ORÇİN Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Serdar Orçin ve Ece Dizdar, 20 Haziran'da dünyaevine girdi.

  3. SİTARE AKBAŞ-CENGİZ ORHONLU Oyuncu Sitare Akbaş ile meslektaşı Cengiz Orhonlu, İstanbul'da evlendi. Arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü açıklayan ünlü çift, "Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" demişti.

  4. LALE ONUK-BERKAN KARABULUT Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk ile 15 Ağustos'ta İstanbul'da dünyaevine girdi.

  5. BESTEMSU ÖZDEMİR-ERSİN GÖRKEM Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Ersin Görkem ile geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Fethiye'de evlenen ve bebek heyecanı yaşayan ünlü çift, bir erkek bebek bekliyor.

  6. GÜLSEREN CEYLAN-MEHMET ALİ ERBİL Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la nikah masasına oturdu.

  7. İPEK KARAPINAR-ALİ BALCI Oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile Sedef Adası'nda evlendi.

  8. EZGİ ŞENLER-ÖMER GÜRGEN Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 29 Ağustos'ta Beykoz'da dünyaevine girdi.

  9. SEVDA ERGİNCİ-EFE SAYDUT Oyuncu Sevda Erginci, bir süredir aşk yaşadığı mimar Efe Saydut ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Ünlü çift, düğünlerini de Sakız Adası'nda yaptı.

  10. SEDA TÜRKMEN-ILGAZ GİRİTLİOĞLU Oyuncu Seda Türkmen ile Tomris Giritlioğlu?nun yönetmen oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile evlendi. Kadıköy'de nikah masasına oturan ünlü çiftten Seda Türkmen, mutluluk pozlarını "İyi bir şeyler olsun artık! Biz evlendik" diye paylaştı.

30 Eylül 2025