Mutluluğu Bulan Ünlü İsimler
Kısa süre önce evlendiler
Bu yaz birçok ünlü isim dünyaevine girdi. İşte hayatlarını birleştiren ve mutluluğa adım atan ünlü isimler...
ECE DİZDAR-SERDAR ORÇİN Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Serdar Orçin ve Ece Dizdar, 20 Haziran'da dünyaevine girdi.
SİTARE AKBAŞ-CENGİZ ORHONLU Oyuncu Sitare Akbaş ile meslektaşı Cengiz Orhonlu, İstanbul'da evlendi. Arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü açıklayan ünlü çift, "Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" demişti.
LALE ONUK-BERKAN KARABULUT Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk ile 15 Ağustos'ta İstanbul'da dünyaevine girdi.
BESTEMSU ÖZDEMİR-ERSİN GÖRKEM Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Ersin Görkem ile geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Fethiye'de evlenen ve bebek heyecanı yaşayan ünlü çift, bir erkek bebek bekliyor.
GÜLSEREN CEYLAN-MEHMET ALİ ERBİL Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la nikah masasına oturdu.
İPEK KARAPINAR-ALİ BALCI Oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile Sedef Adası'nda evlendi.
EZGİ ŞENLER-ÖMER GÜRGEN Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 29 Ağustos'ta Beykoz'da dünyaevine girdi.
SEVDA ERGİNCİ-EFE SAYDUT Oyuncu Sevda Erginci, bir süredir aşk yaşadığı mimar Efe Saydut ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Ünlü çift, düğünlerini de Sakız Adası'nda yaptı.
SEDA TÜRKMEN-ILGAZ GİRİTLİOĞLU Oyuncu Seda Türkmen ile Tomris Giritlioğlu?nun yönetmen oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile evlendi. Kadıköy'de nikah masasına oturan ünlü çiftten Seda Türkmen, mutluluk pozlarını "İyi bir şeyler olsun artık! Biz evlendik" diye paylaştı.