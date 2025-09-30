Seda Sayan'ın Makyajsız Hali Şoke Etti!

Sayan'ın pembe kıyafeti ve doğal halini paylaştığı fotoğraflarına hayranlarından yüzlerce yorum ve beğeni yağdı.

Programa gelmeden önce de yalnızca iki tuzlu kurabiye yediğini açıklayan Sayan'ın beslenme rutini gündem olmuştu.

Sayan, sabahları bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su ve sade kahve içtiğini anlatmıştı.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan Seda Sayan, filtresiz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net