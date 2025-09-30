Seda Sayan'ın Makyajsız Hali Şoke Etti!
Hayranlarından beğeni yağdı
Geçtiğimiz günlerde güzellik sırrını paylaşan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın makyajsız hali hayranlarını şaşırttı.
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan Seda Sayan, filtresiz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü isim, yakın zamanda Enis Arıkan'ın programına katılıp güzellik sırrını paylaşmıştı.
Sayan, sabahları bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su ve sade kahve içtiğini anlatmıştı.
Programa gelmeden önce de yalnızca iki tuzlu kurabiye yediğini açıklayan Sayan'ın beslenme rutini gündem olmuştu.
Güzellik sırrını açıklayan Seda Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğraflarla hayranlarının takdirini kazandı.
Sayan'ın pembe kıyafeti ve doğal halini paylaştığı fotoğraflarına hayranlarından yüzlerce yorum ve beğeni yağdı.