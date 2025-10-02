Doğduğunuz Ay Şehrinizi Belirliyor!

Doğduğunuz ay, ruhsal enerjinizle uyumlu bazı şehirlerle aranızda gizli bir bağ kurabilir. Belki hiç gitmediniz, belki adını yeni duydunuz ama bu şehirler, sizi siz yapan özellikleri yansıtıyor olabilir. İşte doğum ayınıza göre ruhunuza iyi gelecek, kendinizi ait hissedebileceğiniz şehirler...