Doktorlar Uyardı: Yasaklanmalı, Cilt Kanseri Nedeni

Melanom, cilt kanserinin en ölümcül türü olarak kabul ediliyor ve yılda yaklaşık 18.000 İngiliz?i etkileyerek 2.300 ölüme neden oluyor. Daha yaygın görülen melanom dışı cilt kanseri ise yılda 150.000?den fazla vakaya yol açıyor. Her iki tür de çoğunlukla UV ışınlarının yol açtığı cilt hasarından kaynaklanıyor.