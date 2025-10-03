Doktorlar Uyardı: Yasaklanmalı, Cilt Kanseri Nedeni
İngiltere?de uzmanlar cilt kanseri oranlarını düşürmek amacıyla solaryum kullanımının tamamen yasaklanması gerektiğini açıkladı.
The Sun'da yer alan haberde Araştırmaya göre, 18-25 yaş arası Z kuşağı gençlerinin neredeyse yarısı (yüzde 43) solaryum kullanıyor ve çoğu, bu uygulamanın ciddi sağlık risklerini tam olarak bilmiyor.
Solaryumlar, güneşi taklit eden yoğun UV ışınları yayarak cildi bronzlaştırsa da, DNA hasarına yol açarak kansere davetiye çıkarıyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, solaryum kullanımının güneşte yatmaktan daha güvenli olmadığını belirterek, ?Güvenli bronzlaşma diye bir şey yok? uyarısında bulunuyor.
Manchester?daki Christie NHS kanser hastanesinden Prof. Paul Lorigan liderliğindeki ekip, sosyal medyanın solaryumları sağlıklı yaşamın bir parçası gibi tanıtmasının özellikle Z kuşağı arasında kapalı alanda bronzlaşmayı popüler hale getirdiğini belirtti. Araştırmaya göre, genç yaşta solaryum kullanımı melanom riskini ciddi oranda artırıyor; 35 yaşından önce kullanımda risk yüzde 59 yükseliyor.
İngiltere?de 18 yaş altı kişilerin solaryuma girmesi yasak olmasına rağmen, araştırmacılar kuralları delmeyi başaranların sayısının ?şaşırtıcı derecede yüksek? olduğunu vurguladı. Analizler ayrıca, 50 yaş altındaki bireylerde melanom oranlarının, solaryum salonlarının yoğun olduğu bölgelerde, özellikle İngiltere?nin kuzeyinde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Melanom, cilt kanserinin en ölümcül türü olarak kabul ediliyor ve yılda yaklaşık 18.000 İngiliz?i etkileyerek 2.300 ölüme neden oluyor. Daha yaygın görülen melanom dışı cilt kanseri ise yılda 150.000?den fazla vakaya yol açıyor. Her iki tür de çoğunlukla UV ışınlarının yol açtığı cilt hasarından kaynaklanıyor.
Prof. Lorigan, güneşten korunma davranışlarını teşvik etmenin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ?Etkili olması muhtemelen bir nesil alacak. Ticari solaryumların yasaklanması bu sürecin ilk adımı olmalı. Bu adım, net bir mesaj verecek ve cilt kanseri üzerinde anında etki yaratacaktır? dedi.