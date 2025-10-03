TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Doktorlar Uyardı: Yasaklanmalı, Cilt Kanseri Nedeni

İngiltere?de uzmanlar cilt kanseri oranlarını düşürmek amacıyla solaryum kullanımının tamamen yasaklanması gerektiğini açıkladı.

  1. The Sun'da yer alan haberde Araştırmaya göre, 18-25 yaş arası Z kuşağı gençlerinin neredeyse yarısı (yüzde 43) solaryum kullanıyor ve çoğu, bu uygulamanın ciddi sağlık risklerini tam olarak bilmiyor.

  2. Solaryumlar, güneşi taklit eden yoğun UV ışınları yayarak cildi bronzlaştırsa da, DNA hasarına yol açarak kansere davetiye çıkarıyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, solaryum kullanımının güneşte yatmaktan daha güvenli olmadığını belirterek, ?Güvenli bronzlaşma diye bir şey yok? uyarısında bulunuyor.

  3. Manchester?daki Christie NHS kanser hastanesinden Prof. Paul Lorigan liderliğindeki ekip, sosyal medyanın solaryumları sağlıklı yaşamın bir parçası gibi tanıtmasının özellikle Z kuşağı arasında kapalı alanda bronzlaşmayı popüler hale getirdiğini belirtti. Araştırmaya göre, genç yaşta solaryum kullanımı melanom riskini ciddi oranda artırıyor; 35 yaşından önce kullanımda risk yüzde 59 yükseliyor.

  4. İngiltere?de 18 yaş altı kişilerin solaryuma girmesi yasak olmasına rağmen, araştırmacılar kuralları delmeyi başaranların sayısının ?şaşırtıcı derecede yüksek? olduğunu vurguladı. Analizler ayrıca, 50 yaş altındaki bireylerde melanom oranlarının, solaryum salonlarının yoğun olduğu bölgelerde, özellikle İngiltere?nin kuzeyinde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

  5. Melanom, cilt kanserinin en ölümcül türü olarak kabul ediliyor ve yılda yaklaşık 18.000 İngiliz?i etkileyerek 2.300 ölüme neden oluyor. Daha yaygın görülen melanom dışı cilt kanseri ise yılda 150.000?den fazla vakaya yol açıyor. Her iki tür de çoğunlukla UV ışınlarının yol açtığı cilt hasarından kaynaklanıyor.

  6. Prof. Lorigan, güneşten korunma davranışlarını teşvik etmenin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ?Etkili olması muhtemelen bir nesil alacak. Ticari solaryumların yasaklanması bu sürecin ilk adımı olmalı. Bu adım, net bir mesaj verecek ve cilt kanseri üzerinde anında etki yaratacaktır? dedi.

