'Dağ Keçileri Kalesi' Görkemli Yapısıyla Dikkat Çekiyor
Hakkari'nin Ceylanlı köyünde bulunan ve ?Dağ Keçileri Kalesi' olarak bilinen dağ, görkemli yapısıyla dikkat çekiyor.
Yüksek rakımlı ve görkemli dağlarıyla öne çıkan Hakkari, coğrafi güzellikleriyle de ilgi odağı oluyor.
Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı köyünde yer alan ve uzaktan bakıldığında kaleyi andıran dağ, dikkatleri üzerine çekiyor.
Sarp ve zorlu yapısı nedeniyle dağa "Dağ Keçileri Kalesi" adını verdiklerini ifade eden köy sakinlerinden Ramazan Ege, "Biz bu dağa, ?Dağ Keçileri Kalesi' diyoruz. İnsanların ulaşmakta zorlandığı bu güvenli bölgeye, özellikle dağ keçileri sığınıyor. Uzaktan bakıldığında da yapısı gerçekten bir kaleyi andırıyor" dedi.
Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Ceylanlı köyündeki bu dağ, kendine has yapısıyla bölgenin ilgi çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
3 Ekim 2025