'Dağ Keçileri Kalesi' Görkemli Yapısıyla Dikkat Çekiyor

Sarp ve zorlu yapısı nedeniyle dağa "Dağ Keçileri Kalesi" adını verdiklerini ifade eden köy sakinlerinden Ramazan Ege, "Biz bu dağa, ?Dağ Keçileri Kalesi' diyoruz. İnsanların ulaşmakta zorlandığı bu güvenli bölgeye, özellikle dağ keçileri sığınıyor. Uzaktan bakıldığında da yapısı gerçekten bir kaleyi andırıyor" dedi.