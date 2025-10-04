Kahvenin İçine Ekleyince Antioksidan Deposuna Dönüşüyor
Sağlığa olan faydalarıyla da bilinen kahvenin besin değerini artırmak için uzmanlar tarçınla birlikte tüketilmesini öneriyor.
Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, kahvenin besin değerini artırmak için sadece küçük bir dokunuşun yeterli olduğunu söylüyor. Dr. Sethi?ye göre, bir fincan sade kahveye eklenecek bir tutam tarçın, içeceği adeta antioksidan deposuna dönüştürebiliyor.
42 yaşındaki uzman, 1,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı @doctor.sethi üzerinden yaptığı paylaşımda, kurutulmuş cassia ağacı kabuğundan elde edilen tarçının güçlü antioksidanlar içerdiğini vurguladı. ?Çoğu insan kahvelerine eklemeleri gereken üç basit şeyden mahrum kalıyor. Bir tutam tarçın bile kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir ve güçlü antioksidanlar sağlayabilir,? dedi.
ANTİOKSİDAN ÖNEMİ Antioksidanlar, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar verebilen serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Serbest radikallerin yol açtığı oksidatif stres, kalp hastalıklarından kansere, Alzheimer?dan diyabete kadar pek çok rahatsızlığın gelişiminde rol oynayabiliyor. Uzmanlara göre tarçın, meyve ve sebzeler gibi antioksidan açısından zengin gıdalar tüketmek, bu riski önemli ölçüde azaltabiliyor. Dr. Sethi?nin kahve için önerdiği takviyeler yalnızca tarçınla sınırlı değil. Uzmanın listesinde:
Bitter Çikolata Tozu: Polifenol açısından zengin olan bu takviye, bağırsaktaki faydalı bakterilerin gelişimini destekliyor. Araştırmalara göre çikolatanın içerdiği polifenoller, özellikle laktobasil ve bifidobakteri seviyelerini artırabiliyor.
BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN İPUÇLARI Bağırsak sağlığı üzerine sık sık öneriler paylaşan Dr. Sethi, daha önce de tuvalete girdiğinde neden zamanlayıcı kullandığını açıklayarak dikkat çekmişti. Sosyal medya paylaşımları milyonlarca kişiye ulaşan uzman, küçük beslenme değişikliklerinin uzun vadede büyük sağlık faydaları sağlayabileceğini vurgulamaya devam ediyor.