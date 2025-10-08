Güllü'nün Ölümü Soruşturmasında Yeni Gelişme:

RAPOR KAZA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

Raporda "Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır." denilmişti.

Güllü'nün kanında uyuşturucu madde de tespit edilemezken raporda "Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri yer almıştı.