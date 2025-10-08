Güllü'nün Ölümü Soruşturmasında Yeni Gelişme:
Bilirkişi evde inceleme yaptı
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül günü Çınarcık'taki apartmanın beşinci katındaki kapalı terastaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.
HEYET OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE
Güllü'nün ölümünün ardından gündeme gelen iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.
İNCELEMEYE BAŞSAVCI DA KATILDI
Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı bir heyet, Güllü'nün evinde inceleme yaptı.
İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.
GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Güllü'nün ölümünde önceki gün Adli Tıp raporu ortaya çıkmıştı.
Rapora göre, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol), göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil tespit edilmişti.
Ayrıca şarkıcının kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunduğu, idrarında ise yine ağrı kesici saptandığı ortaya çıkmıştı.
RAPOR KAZA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ
Raporda "Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır." denilmişti.
Güllü'nün kanında uyuşturucu madde de tespit edilemezken raporda "Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri yer almıştı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, altıncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
OĞLU HUSUMET İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Olay günü İstanbul'da nişanlısıyla olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde annesinin kız kardeşi ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını dile getirmişti.
Annesinin ölümüne ilişkin "Sosyal medyada çıkan iddialar tamamen asılsızdır." diye konuşan Gülter, "Benim bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir husus yoktur, kardeşimin ya da Sultan'ın annemle hiçbir husumetleri bulunmamaktadır." demişti.