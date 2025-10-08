Güllü'nün Ölümü Soruşturmasında Yeni Gelişme:

Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Güllü'nün Ölümü Soruşturmasında Yeni Gelişme:

Bilirkişi evde inceleme yaptı

  1. <p>Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.</p> <p>Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül günü Çınarcık'taki apartmanın beşinci katındaki kapalı terastaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.</p>

    Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

    Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül günü Çınarcık'taki apartmanın beşinci katındaki kapalı terastaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

  2. <h2 class="gallery-item-title">HEYET OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE</h2> <p></p><p>Güllü'nün ölümünün ardından gündeme gelen iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.</p> <p>Bu kapsamda Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.</p>

    HEYET OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE

    Güllü'nün ölümünün ardından gündeme gelen iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

    Bu kapsamda Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

  3. <h2 class="gallery-item-title">İNCELEMEYE BAŞSAVCI DA KATILDI</h2> <p></p><p>Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı bir heyet, Güllü'nün evinde inceleme yaptı.</p> <p>İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.</p>

    İNCELEMEYE BAŞSAVCI DA KATILDI

    Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı bir heyet, Güllü'nün evinde inceleme yaptı.

    İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.

  4. <h2 class="gallery-item-title">GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI </h2> <p></p><p>Güllü'nün ölümünde önceki gün Adli Tıp raporu ortaya çıkmıştı.</p> <p>Rapora göre, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol), göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil tespit edilmişti.</p> <p>Ayrıca şarkıcının kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunduğu, idrarında ise yine ağrı kesici saptandığı ortaya çıkmıştı.</p>

    GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Güllü'nün ölümünde önceki gün Adli Tıp raporu ortaya çıkmıştı.

    Rapora göre, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol), göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil tespit edilmişti.

    Ayrıca şarkıcının kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunduğu, idrarında ise yine ağrı kesici saptandığı ortaya çıkmıştı.

  5. <h2 class="gallery-item-title">RAPOR KAZA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ </h2> <p></p><p>Raporda "Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır." denilmişti.</p> <p>Güllü'nün kanında uyuşturucu madde de tespit edilemezken raporda "Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri yer almıştı.</p>

    RAPOR KAZA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

    Raporda "Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır." denilmişti.

    Güllü'nün kanında uyuşturucu madde de tespit edilemezken raporda "Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri yer almıştı.

  6. <h2 class="gallery-item-title">NE OLMUŞTU? </h2> <p></p><p>Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi.</p> <p>Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut,&nbsp;altıncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p> <p>Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.</p>

    NE OLMUŞTU?

    Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi.

    Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, altıncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

  7. <h2 class="gallery-item-title">OĞLU HUSUMET İDDİASINI YALANLAMIŞTI </h2> <p></p><p>Olay günü İstanbul'da nişanlısıyla olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde annesinin kız kardeşi ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını dile getirmişti.</p> <p>Annesinin ölümüne ilişkin "Sosyal medyada çıkan iddialar tamamen asılsızdır." diye konuşan Gülter, "Benim bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir husus yoktur, kardeşimin ya da Sultan'ın annemle hiçbir husumetleri bulunmamaktadır." demişti.</p>

    OĞLU HUSUMET İDDİASINI YALANLAMIŞTI

    Olay günü İstanbul'da nişanlısıyla olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde annesinin kız kardeşi ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını dile getirmişti.

    Annesinin ölümüne ilişkin "Sosyal medyada çıkan iddialar tamamen asılsızdır." diye konuşan Gülter, "Benim bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir husus yoktur, kardeşimin ya da Sultan'ın annemle hiçbir husumetleri bulunmamaktadır." demişti.

8 Ekim 2025