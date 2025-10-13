5 Kuruyemişi Tüketmenin En İyi Zamanı
Modern beslenme kılavuzları , genel sağlık için düzenli kuruyemiş tüketimini önermektedir.
Ancak son araştırmalar, kuruyemiş tüketiminin zamanlamasının faydalarını artırabileceğini gösteriyor.
Besin emilimi, enerji metabolizması ve hatta bağırsak mikrobiyotası, kuruyemişlerin ne zaman yendiğine bağlı olarak farklı tepkiler veriyor. Dolayısıyla, "hangi kuruyemişi ne zaman yemeniz gerektiğini" anlamak, kuruyemişlerin tüm potansiyelinden yararlanmanızı sağlayabilir. Aşağıda, 5 popüler kuruyemişi ve en iyi sonuçlar için onları yemenin en iyi zamanını inceliyoruz.
BADEM
Badem, kan şekeri kontrolünü ve beyin fonksiyonlarını destekleyen E vitamini ve magnezyum açısından zengindir. Sabah tüketilmesi uzun süreli enerji sağlayabilir. Atıştırmalıklarla birlikte birkaç badem yemek güne başlamak için mükemmel bir yol olabilir.
CEVİZ
Araştırmalar , omega-3 ve melatoninin beyin sağlığını ve daha iyi uykuyu desteklediğini gösteriyor ve ceviz de bu besinlerle dolu. Akşamları badem tüketmek uyku kalitesini artırabilir ve bilişsel işlevi destekleyebilir.
ANTEP FISTIĞI
Antep fıstığı protein ve lif açısından zengindir . Bu besinler enerjiyi dengeler ve iştahı bastırır. Öğleden sonra yemek, bir sonraki öğüne kadar sizi tok ve enerjik tutacak doyurucu bir atıştırmalık sağlayabilir.
KAJU
Kaju fıstığı yüksek oranda çinko ve demir içerir . Bu besinler bağışıklık sistemini ve enerji metabolizmasını destekler. Öğleden sonra tüketmek, bir sonraki öğüne kadar sizi tok ve enerjik tutacak doyurucu bir atıştırmalık olabilir.
YER FISTIĞI
Yer fıstığı, günün her saatinde tüketilebilen çok yönlü bir atıştırmalıktır. Araştırmalar, yer fıstığının fonksiyonel bir gıda olduğunu ve resveratrol ve niasin açısından zengin olduğunu göstermektedir. Bu besinler kalp ve beyin sağlığını destekler ve iyi miktarda protein ve sağlıklı yağlar sağlar.
Kuruyemişler oldukça besleyicidir. Ancak aynı zamanda kalori açısından yoğundurlar ve aşırı tüketimleri aşırı kalori alımına ve potansiyel sağlık sorunlarına yol açabilir. Brezilya fıstığı, aşırı tüketildiğinde toksik hale gelebilir. Tek bir Brezilya fıstığı 91 mikrograma kadar selenyum içerebilir ; bu, yetişkinler için önerilen günlük alım miktarına yakındır.
NIH çalışması , badem, ceviz, antep fıstığı, kaju fıstığı, çam fıstığı ve yer fıstığının günde yaklaşık bir avuç tüketilmesini önermektedir.