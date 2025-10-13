Bademden Kajuya: 5 Kuruyemişi Tüketmenin En İyi Zamanı

YER FISTIĞI

Yer fıstığı, günün her saatinde tüketilebilen çok yönlü bir atıştırmalıktır. Araştırmalar, yer fıstığının fonksiyonel bir gıda olduğunu ve resveratrol ve niasin açısından zengin olduğunu göstermektedir. Bu besinler kalp ve beyin sağlığını destekler ve iyi miktarda protein ve sağlıklı yağlar sağlar.





Kuruyemişler oldukça besleyicidir. Ancak aynı zamanda kalori açısından yoğundurlar ve aşırı tüketimleri aşırı kalori alımına ve potansiyel sağlık sorunlarına yol açabilir. Brezilya fıstığı, aşırı tüketildiğinde toksik hale gelebilir. Tek bir Brezilya fıstığı 91 mikrograma kadar selenyum içerebilir ; bu, yetişkinler için önerilen günlük alım miktarına yakındır.