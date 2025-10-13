Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Bademden Kajuya: 5 Kuruyemişi Tüketmenin En İyi Zamanı

Modern beslenme kılavuzları , genel sağlık için düzenli kuruyemiş tüketimini önermektedir.

  1. Ancak son araştırmalar, kuruyemiş tüketiminin zamanlamasının faydalarını artırabileceğini gösteriyor.

  2. Besin emilimi, enerji metabolizması ve hatta bağırsak mikrobiyotası, kuruyemişlerin ne zaman yendiğine bağlı olarak farklı tepkiler veriyor. Dolayısıyla, "hangi kuruyemişi ne zaman yemeniz gerektiğini" anlamak, kuruyemişlerin tüm potansiyelinden yararlanmanızı sağlayabilir. Aşağıda, 5&nbsp; popüler kuruyemişi ve en iyi sonuçlar için onları yemenin en iyi zamanını inceliyoruz.

  BADEM

Badem, kan şekeri kontrolünü ve beyin fonksiyonlarını destekleyen E vitamini ve magnezyum açısından zengindir. Sabah tüketilmesi uzun süreli enerji sağlayabilir. Atıştırmalıklarla birlikte birkaç badem yemek güne başlamak için mükemmel bir yol olabilir.

CEVİZ

Araştırmalar , omega-3 ve melatoninin beyin sağlığını ve daha iyi uykuyu desteklediğini gösteriyor ve ceviz de bu besinlerle dolu. Akşamları badem tüketmek uyku kalitesini artırabilir ve bilişsel işlevi destekleyebilir.

    Badem, kan şekeri kontrolünü ve beyin fonksiyonlarını destekleyen E vitamini ve magnezyum açısından zengindir. Sabah tüketilmesi uzun süreli enerji sağlayabilir. Atıştırmalıklarla birlikte birkaç badem yemek güne başlamak için mükemmel bir yol olabilir.

    Araştırmalar , omega-3 ve melatoninin beyin sağlığını ve daha iyi uykuyu desteklediğini gösteriyor ve ceviz de bu besinlerle dolu. Akşamları badem tüketmek uyku kalitesini artırabilir ve bilişsel işlevi destekleyebilir.

  ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı protein ve lif açısından zengindir . Bu besinler enerjiyi dengeler ve iştahı bastırır. Öğleden sonra yemek, bir sonraki öğüne kadar sizi tok ve enerjik tutacak doyurucu bir atıştırmalık sağlayabilir.

KAJU

Kaju fıstığı yüksek oranda çinko ve demir içerir . Bu besinler bağışıklık sistemini ve enerji metabolizmasını destekler. Öğleden sonra tüketmek, bir sonraki öğüne kadar sizi tok ve enerjik tutacak doyurucu bir atıştırmalık olabilir.

    Antep fıstığı protein ve lif açısından zengindir . Bu besinler enerjiyi dengeler ve iştahı bastırır. Öğleden sonra yemek, bir sonraki öğüne kadar sizi tok ve enerjik tutacak doyurucu bir atıştırmalık sağlayabilir.

    Kaju fıstığı yüksek oranda çinko ve demir içerir . Bu besinler bağışıklık sistemini ve enerji metabolizmasını destekler. Öğleden sonra tüketmek, bir sonraki öğüne kadar sizi tok ve enerjik tutacak doyurucu bir atıştırmalık olabilir.

  YER FISTIĞI

Yer fıstığı, günün her saatinde tüketilebilen çok yönlü bir atıştırmalıktır. Araştırmalar, yer fıstığının fonksiyonel bir gıda olduğunu ve resveratrol ve niasin açısından zengin olduğunu göstermektedir. Bu besinler kalp ve beyin sağlığını destekler ve iyi miktarda protein ve sağlıklı yağlar sağlar.


Kuruyemişler oldukça besleyicidir. Ancak aynı zamanda kalori açısından yoğundurlar ve aşırı tüketimleri aşırı kalori alımına ve potansiyel sağlık sorunlarına yol açabilir. Brezilya fıstığı, aşırı tüketildiğinde toksik hale gelebilir. Tek bir Brezilya fıstığı 91 mikrograma kadar selenyum içerebilir ; bu, yetişkinler için önerilen günlük alım miktarına yakındır.

    Yer fıstığı, günün her saatinde tüketilebilen çok yönlü bir atıştırmalıktır. Araştırmalar, yer fıstığının fonksiyonel bir gıda olduğunu ve resveratrol ve niasin açısından zengin olduğunu göstermektedir. Bu besinler kalp ve beyin sağlığını destekler ve iyi miktarda protein ve sağlıklı yağlar sağlar.


    Kuruyemişler oldukça besleyicidir. Ancak aynı zamanda kalori açısından yoğundurlar ve aşırı tüketimleri aşırı kalori alımına ve potansiyel sağlık sorunlarına yol açabilir. Brezilya fıstığı, aşırı tüketildiğinde toksik hale gelebilir. Tek bir Brezilya fıstığı 91 mikrograma kadar selenyum içerebilir ; bu, yetişkinler için önerilen günlük alım miktarına yakındır.

  6. NIH çalışması , badem, ceviz, antep fıstığı, kaju fıstığı, çam fıstığı ve yer fıstığının günde yaklaşık bir avuç tüketilmesini önermektedir.

13 Ekim 2025