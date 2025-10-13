Gazze'de Ölen Çocuklar Ve Gazeteciler Anıldı

Etkinliği düzenleyen Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfının yöneticisi Esther van der Most, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 15. kez ve gazeteciler için ikinci kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Gazze'deki durumun 7 Ekim'de başlamadığına dikkati çeken van der Most, "Şu anda (Gazze'de) bir ateşkes var. Bu çok gerekliydi. Gazze'ye gıda girmesi gerekiyor ama İsrail'in Filistin'i işgali onlarca yıldır sürüyor ve Filistin halkına karşı gerçekten çok fazla haksızlık yapıldı. Bu durmalı. Dolayısıyla işgal sona ermeden asla adalet gelmeyecek." dedi.