İnci Taneleri Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?
Birçok dizi yeni sezon açılışını eylül - ekim aylarında gerçekleştirdi. Peki, İnci Taneleri yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Perşembe günleri ekrana gelen İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezon İnci Taneleri 44. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde yaşanan gelişmeler ardından gözler yeni sezon bölümlerine çevrildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ocak ayında yeni sezon çekimleri başlayacak olan İnci Taneleri, şubat ayında yeni sezonun açılışını yapacak.
DİZİNİN AZEM'İ YILMAZ ERDOĞAN AÇIKLADI
Dizinin senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan, yeni sezon için şubat ayını işaret etti. "İnci Taneleri"nin ne zaman sete çıkacağını da açıklayan Erdoğan "Ocakta çekime başlayacağız. Şubatta yayınlanacak. Yeni isimler olacak ama daha belli değil" diye konuştu.
İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİ ÖZETİ
İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordu. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşmışlardı. Nehir, Cihan'ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla bekliyordu.
Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yaptı. Dilber'in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştı. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.