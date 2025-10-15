Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sahipsizler'de İntikam Savaşı Başlıyor

Yeni bölümde; Yavuz ve Devran arasında ipler gerilecek.

  1. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler,&nbsp;15 Ekim Çarşamba akşamı 34'üncü bölümüyle ekrana gelecek.

  2. <p>Kadrosunda Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı Sahipsizler'in yeni bölümünün konusu şöyle;</p> <p>Yavuz'un "Devran yaptı" demesiyle hastanede ortalık karışır. Polislerin elinden ustaca kaçan Devran, artık geri dönüşsüz bir yola girmiştir: İntikam savaşı başlar.</p>

    Yavuz'un "Devran yaptı" demesiyle hastanede ortalık karışır. Polislerin elinden ustaca kaçan Devran, artık geri dönüşsüz bir yola girmiştir: İntikam savaşı başlar.

  4. Cemo, Yusuf ve Vahap'la yeniden bir araya gelen Devran, hem adını temize çıkaracak hem de Yavuz'a hak ettiği cezayı kendi elleriyle verecektir.

  5. Melis'in ortadan kaybolması, Haşmet, Necla ve Remziye'yi paniğe sürükler.

  6. Azize ise kardeşi Zeliha'yı Ayhan Hoca'nın etkisinden kurtarmaya çalışırken; evine sığınan Melis yüzünden Haşmetlerle uğraşmak zorunda kalır.

  7. Firuze cephesinde ise Bahar'ın, Taylan'la yurt dışına kaçma planı ortaya çıkar; anne kız arasındaki ipler iyice gerilir.

  8. Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

15 Ekim 2025