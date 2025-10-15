Sahipsizler'de İntikam Savaşı Başlıyor
Yeni bölümde; Yavuz ve Devran arasında ipler gerilecek.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, 15 Ekim Çarşamba akşamı 34'üncü bölümüyle ekrana gelecek.
Kadrosunda Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı Sahipsizler'in yeni bölümünün konusu şöyle;
Yavuz'un "Devran yaptı" demesiyle hastanede ortalık karışır. Polislerin elinden ustaca kaçan Devran, artık geri dönüşsüz bir yola girmiştir: İntikam savaşı başlar.
Cemo, Yusuf ve Vahap'la yeniden bir araya gelen Devran, hem adını temize çıkaracak hem de Yavuz'a hak ettiği cezayı kendi elleriyle verecektir.
Melis'in ortadan kaybolması, Haşmet, Necla ve Remziye'yi paniğe sürükler.
Azize ise kardeşi Zeliha'yı Ayhan Hoca'nın etkisinden kurtarmaya çalışırken; evine sığınan Melis yüzünden Haşmetlerle uğraşmak zorunda kalır.
Firuze cephesinde ise Bahar'ın, Taylan'la yurt dışına kaçma planı ortaya çıkar; anne kız arasındaki ipler iyice gerilir.
Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.