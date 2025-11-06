Evden Çalışanlar Dikkat!

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Büşra Elmalı, avukatların ofis bildirme yükümlülüğünün bulunduğunu anımsatarak, evden sadece bilgisayarıyla işlerini yürüttüğünü, toplantı ya da müvekkil görüşmesi yapmadığını söyledi.

Çevre temizlik vergisini su faturasının içerisinde ödediğini ifade eden Elmalı, şunları kaydetti:

"- Çünkü burası bir ev. Bir tek bilgisayarımı kullanıyorum ki bilgisayarı her yerde kullanabilirsiniz. Evde sadece bilgisayarı kullanmaktan bahisle, 'avukatlık ofisi olduğu için çevre temizlik vergisi ödemelisiniz' demeleri çok yersiz.

- Su faturasının içerisinde çevre temizlik vergisini ödüyoruz, benden ekstra bir çevre temizlik vergisi istendi. İnsanlar adreslerini 'home-office' olarak gösterdiğinde çevre temizlik vergisi ödememeleri gerekir.

- Avukatlık ofisi anlamında evimde masa, yazıcım ve kitaplık vardı. Bu da her evde olabilecek bir şey. Evde avukatlığa dair herhangi bir tabela yoktu, normal bir ders çalışma ortamı gibiydi.

- Çevre temizlik vergisinde atık çıkarırsanız, iş yeri olursanız, belediyeye bir yük yüklerseniz ödemeniz mantıklıdır ama siz zaten evinizdesiniz. Bunu su faturasının içinde ödüyorsunuz.

