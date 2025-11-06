Güllü'ye Oynanan Oyun Ortaya Çıktı

Güllü hanım düzenli olarak bu ilacı kullanıyor muydu diye ilaç raporlarına baktık. Güllü hanım, bu ilacı en son 2025 Ocak'ta almış yani 10 ay önce... 1 mg bu ilacın paketinde sadece 50 tablet var. Ocak ayında alınmış bu ilaç bir buçuk ay kullanımla birlikte Şubat ayında bitmesi gerekiyor. Güllü hanımın bu ilacı Eylül'de aldığını görüyoruz. 9 ay içerisinde bir tane alınan bu ilacın hala onda olması neredeyse imkansız. O gece içip üzerine alkol alması ne demek? Hayatını kaybettiğinde bu ilaç kanında bulunuyor" dedi.