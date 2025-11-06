Güllü'ye Oynanan Oyun Ortaya Çıktı

Belediyelerin memur alımlarına başvurular elektronik ortamda alınacak
Belediyelerin memur alımlarına başvurular elektronik ortamda alınacak
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı

Güllü'ye Oynanan Oyun Ortaya Çıktı

'Kaygan parke' yalanından sonra dehşete düşüren bir gerçek daha...

  1. Şarkıcı Güllü, Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından yapılan otopsi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Güllü'nün toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

    Şarkıcı Güllü, Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından yapılan otopsi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Güllü'nün toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

  2. Ayrıca şarkıcının kanında güçlü bir sakinleştirici ilaca da rastlandı. Geçtiğimiz günlerde Esra Ezmeci, programında Güllü'nün kanında olan ilaçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Ayrıca şarkıcının kanında güçlü bir sakinleştirici ilaca da rastlandı. Geçtiğimiz günlerde Esra Ezmeci, programında Güllü'nün kanında olan ilaçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  3. Ezmeci, "Güllü hanımın kanında 3,58 promil alkol çıktı. Herkes için yüksek bir miktar olsa da düzenli alkol kullananlar tolerans geliştirdiği için içmeyen bir insanın bir iki bardak içmesiyle yaptığı kafa durumuna denk gelebilir. Yıllarca içilen bir alkolün geliştirdiği tolerans var.

    Ezmeci, "Güllü hanımın kanında 3,58 promil alkol çıktı. Herkes için yüksek bir miktar olsa da düzenli alkol kullananlar tolerans geliştirdiği için içmeyen bir insanın bir iki bardak içmesiyle yaptığı kafa durumuna denk gelebilir. Yıllarca içilen bir alkolün geliştirdiği tolerans var.

  4. Ama kanında yeşil reçeteli bir ilaç bulundu. Bu ilaç genelde kaygı azaltıcı olarak biliniyor ve sadece reçete ile satılıyor. Öte yandan bu ilacın gece içilmesi tavsiye ediliyor. Uyku yapan, rahatlatan ve bağımlılık yapabilen bir ilaç olarak biliniyor. Güllü'nün kanında bulunan bu ilaç alkol ile birlikte alındığı zaman konsantrasyon ve denge bozukluklarına; uzun süre kullanımda kalp krizi riskine alkolle birlikte alındığında ve bilişsel becerilerde bozukluklara sebep oluyor.

    Ama kanında yeşil reçeteli bir ilaç bulundu. Bu ilaç genelde kaygı azaltıcı olarak biliniyor ve sadece reçete ile satılıyor. Öte yandan bu ilacın gece içilmesi tavsiye ediliyor. Uyku yapan, rahatlatan ve bağımlılık yapabilen bir ilaç olarak biliniyor. Güllü'nün kanında bulunan bu ilaç alkol ile birlikte alındığı zaman konsantrasyon ve denge bozukluklarına; uzun süre kullanımda kalp krizi riskine alkolle birlikte alındığında ve bilişsel becerilerde bozukluklara sebep oluyor.

  5. Güllü hanım düzenli olarak bu ilacı kullanıyor muydu diye ilaç raporlarına baktık. Güllü hanım, bu ilacı en son 2025 Ocak'ta almış yani 10 ay önce... 1 mg bu ilacın paketinde sadece 50 tablet var. Ocak ayında alınmış bu ilaç bir buçuk ay kullanımla birlikte Şubat ayında bitmesi gerekiyor. Güllü hanımın bu ilacı Eylül'de aldığını görüyoruz. 9 ay içerisinde bir tane alınan bu ilacın hala onda olması neredeyse imkansız. O gece içip üzerine alkol alması ne demek? Hayatını kaybettiğinde bu ilaç kanında bulunuyor" dedi.

    Güllü hanım düzenli olarak bu ilacı kullanıyor muydu diye ilaç raporlarına baktık. Güllü hanım, bu ilacı en son 2025 Ocak'ta almış yani 10 ay önce... 1 mg bu ilacın paketinde sadece 50 tablet var. Ocak ayında alınmış bu ilaç bir buçuk ay kullanımla birlikte Şubat ayında bitmesi gerekiyor. Güllü hanımın bu ilacı Eylül'de aldığını görüyoruz. 9 ay içerisinde bir tane alınan bu ilacın hala onda olması neredeyse imkansız. O gece içip üzerine alkol alması ne demek? Hayatını kaybettiğinde bu ilaç kanında bulunuyor" dedi.

  6. PARKELERDE KAYGANLIK SAĞLAYICI MADDE BULUNMADI<p> Soruşturma kapsamında olay günü Güllü'nün düştüğü zeminin kaygan olmasından kaynaklı zemindeki parkelerden alınan numuneler Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi

    PARKELERDE KAYGANLIK SAĞLAYICI MADDE BULUNMADI

    Soruşturma kapsamında olay günü Güllü'nün düştüğü zeminin kaygan olmasından kaynaklı zemindeki parkelerden alınan numuneler Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi

  7. Burada yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, alınan örneklerde parkeleri kayganlaştırılabilecek herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtilerek, "Laboratuvarımız imkanları ile yapılan inceleme ve analizlerde, 1 ve 2 numaralı svap numunelerinde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

    Burada yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, alınan örneklerde parkeleri kayganlaştırılabilecek herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtilerek, "Laboratuvarımız imkanları ile yapılan inceleme ve analizlerde, 1 ve 2 numaralı svap numunelerinde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

6 Kasım 2025