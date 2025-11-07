O Soru İçin Joker Kullandı!
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışmacı o soruda Joker kullandı! Hangisi bir deyimdir?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Milyoner'in son bölümünde birbirinden renkli yarışmacılar sahne aldı.
Seyircileri ekrana kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümüyle nefesleri kesti. Yarışmaya katılan bir yarışmacı 30.000 TL'lik soruya kadar ilerlemeyi başardı.
Yarışmacı son soruda yanlış cevap verince 5.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.
Yarışmacı "Hangisi bir deyimdir?" sorusu için joker hakkını kullandı. Seyircilerin tamamı A şıkkı olan "Dün bir, bugün iki" şıkkını seçti.
7 Kasım 2025