Tedirgin Eden Gelişme: Yeni Fay Tespit Edildi
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan fay hatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aykan, Balıkesir?in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen korkutucu depremden sonra bölgede 15 binden fazla artçı deprem yaşandığını belirtti ve ekledi, bunlarla beraber stres transferinin çevredeki fay hatlarını etkilediğini söyledi. Aykan, Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıkladı.
Ülkemizde son zamanlarda sık sık meydana gelen ve depremler, herkese büyük endişe veriyor. Gündemde sürekli bir deprem konusu yer alırken, uzmanlar tarafından çeşitli araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos?ta Balıkesir?in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi.
"DEPREM FIRTINASININ SÜRMESİ BEKLENİYOR"
Bursa?daki deprem tehlikesine de değinen Aykan, kentin neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirtti. Özellikle İznik-Mekece Fayı?nın 960 yıldır sessiz olduğunu hatırlatan Aykan, ?Bu fay en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem üretti? dedi. 1855 yılında yaşanan ve ?Küçük Kıyamet? olarak anılan büyük Bursa depreminde kentin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Aykan, ?Ulu Cami?nin iki kubbesi çökmüş, 150 caminin minareleri yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı? ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR FAY TESPİT EDİLDİ"
Ayrıca Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri?nin ortak çalışmalarıyla Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın henüz MTA?nın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.
625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirten Aykan, ?Bursa?nın deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız? dedi.