Tedirgin Eden Gelişme: Yeni Fay Tespit Edildi

"DEPREM FIRTINASININ SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Bursa?daki deprem tehlikesine de değinen Aykan, kentin neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirtti. Özellikle İznik-Mekece Fayı?nın 960 yıldır sessiz olduğunu hatırlatan Aykan, ?Bu fay en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem üretti? dedi. 1855 yılında yaşanan ve ?Küçük Kıyamet? olarak anılan büyük Bursa depreminde kentin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Aykan, ?Ulu Cami?nin iki kubbesi çökmüş, 150 caminin minareleri yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı? ifadelerini kullandı.