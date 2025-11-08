Tedirgin Eden Gelişme: Yeni Fay Tespit Edildi

Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço

Tedirgin Eden Gelişme: Yeni Fay Tespit Edildi

Yeni fay tespit edildi, üstelik bu fay haritada yok!

  1. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan fay hatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aykan, Balıkesir?in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen korkutucu depremden sonra bölgede 15 binden fazla artçı deprem yaşandığını belirtti ve ekledi, bunlarla beraber stres transferinin çevredeki fay hatlarını etkilediğini söyledi. Aykan, Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıkladı.

    Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan fay hatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aykan, Balıkesir?in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen korkutucu depremden sonra bölgede 15 binden fazla artçı deprem yaşandığını belirtti ve ekledi, bunlarla beraber stres transferinin çevredeki fay hatlarını etkilediğini söyledi. Aykan, Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıkladı.

  2. Ülkemizde son zamanlarda sık sık meydana gelen ve depremler, herkese büyük endişe veriyor. Gündemde sürekli bir deprem konusu yer alırken, uzmanlar tarafından çeşitli araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos?ta Balıkesir?in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

    Ülkemizde son zamanlarda sık sık meydana gelen ve depremler, herkese büyük endişe veriyor. Gündemde sürekli bir deprem konusu yer alırken, uzmanlar tarafından çeşitli araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos?ta Balıkesir?in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

  3. "DEPREM FIRTINASININ SÜRMESİ BEKLENİYOR"<p> Bursa?daki deprem tehlikesine de değinen Aykan, kentin neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirtti. Özellikle İznik-Mekece Fayı?nın 960 yıldır sessiz olduğunu hatırlatan Aykan, ?Bu fay en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem üretti? dedi. 1855 yılında yaşanan ve ?Küçük Kıyamet? olarak anılan büyük Bursa depreminde kentin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Aykan, ?Ulu Cami?nin iki kubbesi çökmüş, 150 caminin minareleri yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı? ifadelerini kullandı.

    "DEPREM FIRTINASININ SÜRMESİ BEKLENİYOR"

    Bursa?daki deprem tehlikesine de değinen Aykan, kentin neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirtti. Özellikle İznik-Mekece Fayı?nın 960 yıldır sessiz olduğunu hatırlatan Aykan, ?Bu fay en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem üretti? dedi. 1855 yılında yaşanan ve ?Küçük Kıyamet? olarak anılan büyük Bursa depreminde kentin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Aykan, ?Ulu Cami?nin iki kubbesi çökmüş, 150 caminin minareleri yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı? ifadelerini kullandı.

  4. "YENİ BİR FAY TESPİT EDİLDİ"<p> Ayrıca Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri?nin ortak çalışmalarıyla Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın henüz MTA?nın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.

    "YENİ BİR FAY TESPİT EDİLDİ"

    Ayrıca Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri?nin ortak çalışmalarıyla Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın henüz MTA?nın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.

  5. 625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirten Aykan, ?Bursa?nın deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız? dedi.

    625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirten Aykan, ?Bursa?nın deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız? dedi.

8 Kasım 2025