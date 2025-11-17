Ünlü İsimden Zayıflama İğnesi İtirafı: Kimseyi Göremiyorum!

Çabasız bir şekilde fit bir görünüme sahip olmak birçok kişi, sayısız yönteme şans veriyor. Özellikle sanat dünyasından birçok isim, son yıllarda popülaritesi zirve yapan yeni nesil zayıflama iğnelerini sıklıkla kullanıyor. Hızlı bir şekilde kilo vermeye olanak tanıyan bu yöntem her ne kadar hızlı kilo kaybı sağlasa da sağlık için tehlikeli riskleri beraberinde getiriyor olabilir.