Ünlü İsimden Zayıflama İğnesi İtirafı: Kimseyi Göremiyorum!
Yıllardır birbirinden hit parçalara imza atan müzik dünyasının vazgeçilmez ismi, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez açıkladı.
Yıllardır birbirinden hit parçalara imza atan müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden Robbie Williams, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez açıkladı. Kullandığı popüler kilo verme iğnesinin görme yetisini bozduğunu öne süren Williams, uyarıda bulundu.
Çabasız bir şekilde fit bir görünüme sahip olmak birçok kişi, sayısız yönteme şans veriyor. Özellikle sanat dünyasından birçok isim, son yıllarda popülaritesi zirve yapan yeni nesil zayıflama iğnelerini sıklıkla kullanıyor. Hızlı bir şekilde kilo vermeye olanak tanıyan bu yöntem her ne kadar hızlı kilo kaybı sağlasa da sağlık için tehlikeli riskleri beraberinde getiriyor olabilir.
"She's The One" , "Candy", "Feel" ve "Angel" gibi parçalarla yıllardır dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan Robbie Williams, son olarak yaptığı açıklamada kullandığı kilo verme iğnelerinin görme yetisini etkilemiş olabileceğini söyleyerek hayranlarına uyarıda bulundu.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan dünyaca ünlü yıldız, bir dizi zayıflama iğnesi kullandıktan sonra görme yetisinin bozulduğunu öne sürdü.
Aylardır giderek artan bulanık görmenin artık sahnedeki performansına da yansıdığını ifade eden Williams, sahnedeyken kendisini izleyenlerin yüzleri görmekte zorlandığını söyledi.
"BENCE TAMAMEN İĞNELER YÜZÜNDEN"
Söz konusu durumu ilk olarak bir Amerikan futbolu maçında fark ettiğini anlatan dünyaca ünlü yıldız, sahadaki oyuncuları ayırt edemeyip hepsini "sadece şekiller" olarak gördüğünde büyük bir panik yaşadığını söyledi.
Hiç zaman kaybetmeden göz doktoruna giderek yeni gözlükler aldığını ancak sorunun çözülmediğini sözlerine ekleyen Williams, "Bu yaşla ilgili değil. Bence tamamen iğneler yüzünden" değerlendirmesinde bulundu.
UYARIDA BULUNDU: İYİCE ARAŞTIRIN
Ünlü şarkıcı kendisi gibi zayıflama iğnesi kullanmak isteyenlere seslenerek "Bunları anlatıyorum çünkü insanları bu konudaki olası riskler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gerekli araştırmayı yaptıklarından emin olsunlar." uyarısında bulundu.