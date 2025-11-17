Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
15 bin öğretmen atamasında tercih başvuruları bugün başlıyor
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
Ünlü İsimden Zayıflama İğnesi İtirafı: Kimseyi Göremiyorum!

Yıllardır birbirinden hit parçalara imza atan müzik dünyasının vazgeçilmez ismi, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez açıkladı.

  1. Yıllardır birbirinden hit parçalara imza atan müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden Robbie Williams, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez açıkladı. Kullandığı popüler kilo verme iğnesinin görme yetisini bozduğunu öne süren Williams, uyarıda bulundu.

  2. Çabasız bir şekilde fit bir görünüme sahip olmak birçok kişi, sayısız yönteme şans veriyor. Özellikle sanat dünyasından birçok isim, son yıllarda popülaritesi zirve yapan yeni nesil zayıflama iğnelerini sıklıkla kullanıyor. Hızlı bir şekilde kilo vermeye olanak tanıyan bu yöntem her ne kadar hızlı kilo kaybı sağlasa da sağlık için tehlikeli riskleri beraberinde getiriyor olabilir.

  3. "She's The One" , "Candy", "Feel" ve "Angel" gibi parçalarla yıllardır dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan Robbie Williams, son olarak yaptığı açıklamada kullandığı kilo verme iğnelerinin görme yetisini etkilemiş olabileceğini söyleyerek hayranlarına uyarıda bulundu.

  4. İngiliz The Sun gazetesine konuşan dünyaca ünlü yıldız, bir dizi zayıflama iğnesi kullandıktan sonra görme yetisinin bozulduğunu öne sürdü.

  5. Aylardır giderek artan bulanık görmenin artık sahnedeki performansına da yansıdığını ifade eden Williams, sahnedeyken kendisini izleyenlerin yüzleri görmekte zorlandığını söyledi.

  6. "BENCE TAMAMEN İĞNELER YÜZÜNDEN"<br> Söz konusu durumu ilk olarak bir Amerikan futbolu maçında fark ettiğini anlatan dünyaca ünlü yıldız, sahadaki oyuncuları ayırt edemeyip hepsini "sadece şekiller" olarak gördüğünde büyük bir panik yaşadığını söyledi.

    "BENCE TAMAMEN İĞNELER YÜZÜNDEN"
  7. Hiç zaman kaybetmeden göz doktoruna giderek yeni gözlükler aldığını ancak sorunun çözülmediğini sözlerine ekleyen Williams, "Bu yaşla ilgili değil. Bence tamamen iğneler yüzünden" değerlendirmesinde bulundu.

  8. UYARIDA BULUNDU: İYİCE ARAŞTIRIN <br>Ünlü şarkıcı kendisi gibi zayıflama iğnesi kullanmak isteyenlere seslenerek "Bunları anlatıyorum çünkü insanları bu konudaki olası riskler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gerekli araştırmayı yaptıklarından emin olsunlar." uyarısında bulundu.

    UYARIDA BULUNDU: İYİCE ARAŞTIRIN
17 Kasım 2025