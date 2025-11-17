Zihin Okuma Gerçek Oldu
Japonya'da görsel imgeleri metne dönüştürebilen teknik geliştirildi
-
Japonya'da bir bilim insanı, beyin görüntüleme yöntemleri ve yapay zekadan yararlanarak insanların zihninde canlandırdığı görüntüleri sözcüklere dökebilen "zihin betimleme" adlı yeni bir yöntem geliştirdi. Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma, dünya çapında geniş yankı uyandırdı.
-
Japonya'da yer alan Nippon Telegraph ve Telephone telekomünikasyon şirketinin İletişim Bilimleri Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Horikawa Tomoyasu, beyin taramaları ve yapay zeka kullanarak insanların zihnindeki görsel imgeleri doğru ve detaylı cümlelere dönüştüren bir yöntem geliştirdi.
-
Araştırma için 22-37 yaş aralığında, ana dili Japonca olan 6 gönüllüyle çalışan Horikawa, zihinsel imgelerin yazılı betimlemelere aktarılma sürecini mercek altına aldı.
-
Buna göre; katılımcılara nesnelerden doğa manzaralarına, insan hareketlerinden günlük aktivitelere kadar çeşitli içeriklere sahip 2 bin 180 video gösterildi ve katılımcıların beyin aktiviteleri, sessiz videolar izlerken tarandı.
-
Videolara ait altyazılar ise büyük dil modelleri sayesinde sayısal dizilere dönüştürüldü. Ardından basit yapay zeka modelleri, bu sayısal diziler ile videolar izlenirken kaydedilen beyin aktivitelerini eşleştirecek şekilde eğitildi.
-
Bu teknikle katılımcıların videoları izlerken veya izlediklerini hatırlarken zihinlerinde canlandırdığı görüntüler "cümlelere" dönüştürülebildi. Horikawa, geliştirdiği tekniğe "zihin betimleme" ismini verdi.
-
Öte yandan Horikawai tekniğin beyindeki dil merkezlerinden bağımsız çalıştığını açıkladı. Bu da araştırmanın afazi veya ALS gibi konuşma yetisini etkileyen hastalıklarda potansiyel yardım sağlayabileceğine dikkat çekti.