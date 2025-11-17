Lodos Fırtınası Balıkçıları Limana Döndürdü
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli lodos, Tekirdağ'da balıkçıların denize açılmasını engelledi.
Lodos Etkili Oldu
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında kuvvetli lodos fırtınası sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
Balıkçılar Limana Döndü
Sabah saatlerinde denize açılan balıkçı tekneleri, artan rüzgâr ve dalgalar nedeniyle limana geri dönmek zorunda kaldı.
Süleymanpaşa Sahili
Tekirdağ Süleymanpaşa sahilinde tekneler dalgalara karşı limana yanaştı, balıkçılar güvenliğe öncelik verdi.
Martılar Dalga Arasında Yarıştı
Lodosun etkisiyle dalgalar arasında kalan martılar, yiyecek kapma yarışına girdi.
17 Kasım 2025