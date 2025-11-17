Lodos Fırtınası Balıkçıları Limana Döndürdü

Lodos Etkili Oldu Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında kuvvetli lodos fırtınası sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net