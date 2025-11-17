Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
Sokak Köpekleri Park Halindeki Araca Zarar Verdi

Cide'de Melihcan Kaçar'a ait araç, üç ay içinde ikinci kez sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve 25 bin TL zarar oluştu.

  1. <strong>Sokak Köpekleri Araç Parçaladı</strong><br> Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri park halindeki otomobilin plastik parçalarını parçaladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

  2. <strong>3 Ayda İkinci Saldırı</strong><br> Araç sahibi Melihcan Kaçar, 3 ay içinde aynı durumun ikinci defa yaşandığını belirtti. Plastik parçaların tamiri 25 bin TL'den fazla tuttu.

  3. <strong>Sabah Araç Hasarını Fark Etti</strong><br> Sabah işe giderken aracının zarar gördüğünü fark eden Kaçar, polis ekiplerine durumu bildirdi. Köpeklerin aracın tamponunu ısırarak parçaladığı kamerada görülüyor.

  4. <strong>Maddi ve Zaman Kaybı</strong><br> Kaçar, aracın tamirinin yüksek maliyetli olduğunu belirterek, "Hem maddi hem zaman kaybı yaşadım, sorunun çözülmesini istiyorum" dedi.

  5. <strong>Hayvanlara Zarar Vermek İstemiyor</strong><br> Kaçar, hayvanlara zarar vermek istemediğini ancak yaşananlar nedeniyle mağdur olduğunu ve konuyla ilgili önlem alınması gerektiğini vurguladı.

17 Kasım 2025