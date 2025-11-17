Sokak Köpekleri Park Halindeki Araca Zarar Verdi
Cide'de Melihcan Kaçar'a ait araç, üç ay içinde ikinci kez sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve 25 bin TL zarar oluştu.
-
Sokak Köpekleri Araç Parçaladı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri park halindeki otomobilin plastik parçalarını parçaladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
-
3 Ayda İkinci Saldırı
Araç sahibi Melihcan Kaçar, 3 ay içinde aynı durumun ikinci defa yaşandığını belirtti. Plastik parçaların tamiri 25 bin TL'den fazla tuttu.
-
Sabah Araç Hasarını Fark Etti
Sabah işe giderken aracının zarar gördüğünü fark eden Kaçar, polis ekiplerine durumu bildirdi. Köpeklerin aracın tamponunu ısırarak parçaladığı kamerada görülüyor.
-
Maddi ve Zaman Kaybı
Kaçar, aracın tamirinin yüksek maliyetli olduğunu belirterek, "Hem maddi hem zaman kaybı yaşadım, sorunun çözülmesini istiyorum" dedi.
-
Hayvanlara Zarar Vermek İstemiyor
Kaçar, hayvanlara zarar vermek istemediğini ancak yaşananlar nedeniyle mağdur olduğunu ve konuyla ilgili önlem alınması gerektiğini vurguladı.