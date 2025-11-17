Su Tankerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Batman polisi, tarımsal bahçeleri sulamada kullanılan su tankerinde binlerce kaçak sigaraya yönelik operasyon düzenledi.
-
Operasyon Başarılı Oldu
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Hasankeyf karayolunda şüpheli traktörü durdurdu.
-
Tarımsal Sulama Tankeri Kullanıldı
Durdurulan traktöre bağlı su tankerinde kaçak sigara saklandığı tespit edildi.
-
44 Bin 900 Paket Kaçak Sigara
Yapılan aramada tankerde toplam 44 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
-
Arama Emniyet Bahçesinde Devam Etti
Kaçak sigaralar, emniyet bahçesine çekilen araçta yapılan detaylı aramada bulundu.
-
Sürücü Gözaltına Alındı
Olayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
-
-
-
17 Kasım 2025