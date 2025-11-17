Su Tankerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sürücü Gözaltına Alındı Olayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Arama Emniyet Bahçesinde Devam Etti Kaçak sigaralar, emniyet bahçesine çekilen araçta yapılan detaylı aramada bulundu.

44 Bin 900 Paket Kaçak Sigara Yapılan aramada tankerde toplam 44 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

