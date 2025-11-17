Seray Kaya "Kızılcık Şerbeti"Ne Annesiyle Geliyor

Ekran Yolculuğunda Değişim Dizide Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç'in vedası sonrası heyecan, yeni karakterler ve aile ilişkileriyle devam ediyor.

Başak ve Annesinin Hikayesi Başlıyor Seray Kaya, ekrana annesiyle birlikte gelecek. Dizide Başak'ın annesini Begüm Tosun canlandıracak ve "Arzu" karakterine hayat verecek.

Yeni Dönem, Yeni Karakterler Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı yapımında kadrosuna Seray Kaya başta olmak üzere güçlü isimler ekliyor. Seray Kaya, "Başak" karakteriyle diziye dahil oluyor.

