Seray Kaya "Kızılcık Şerbeti"Ne Annesiyle Geliyor
Başak karakterine hayat veren Seray Kaya ve annesi Arzu, dizinin yeni döneminde izleyiciyle buluşacak.
-
Yeni Dönem, Yeni Karakterler
Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı yapımında kadrosuna Seray Kaya başta olmak üzere güçlü isimler ekliyor. Seray Kaya, "Başak" karakteriyle diziye dahil oluyor.
-
Başak ve Annesinin Hikayesi Başlıyor
Seray Kaya, ekrana annesiyle birlikte gelecek. Dizide Başak'ın annesini Begüm Tosun canlandıracak ve "Arzu" karakterine hayat verecek.
-
Ekran Yolculuğunda Değişim
Dizide Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç'in vedası sonrası heyecan, yeni karakterler ve aile ilişkileriyle devam ediyor.
17 Kasım 2025