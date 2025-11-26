Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehin Alma Krizi!
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde uzman çavuş eski personel tarafından rehin alma olayı yaşandı, polis bölgeyi abluka altına aldı.
-
Rehin Alma Krizi Gümüşhane Üniversitesi'nde
Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüste, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli H.T. adlı personel, tabancayla aynı fakültede çalışan kadın memur D.B.'yi rehin aldı.
-
Uzman Çavuş Geçmişi Olan Personel
Rehin alan H.T.'nin daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, ancak olayın nedeni henüz belirlenemediği öğrenildi.
-
Özel Harekat ve Keskin Nişancılar Bölgeye Sevk Edildi
Çok sayıda Özel Harekat polisi olay yerine intikal ederken, okulun çevresi boşaltıldı ve çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.
-
Giriş-Çıkışlar Kontrol Altında, İkna Çabaları Sürüyor
Kampüs ve fakülte giriş çıkışları sıkı şekilde kontrol altına alınırken, polisin rehin alınan memur ve H.T. ile ikna çalışmalarına devam ettiği bildirildi.