Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehin Alma Krizi!

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde uzman çavuş eski personel tarafından rehin alma olayı yaşandı, polis bölgeyi abluka altına aldı.

  1. <strong>Rehin Alma Krizi Gümüşhane Üniversitesi'nde</strong><br> Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüste, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli H.T. adlı personel, tabancayla aynı fakültede çalışan kadın memur D.B.'yi rehin aldı.

  2. <strong>Uzman Çavuş Geçmişi Olan Personel</strong><br> Rehin alan H.T.'nin daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, ancak olayın nedeni henüz belirlenemediği öğrenildi.

  3. <strong>Özel Harekat ve Keskin Nişancılar Bölgeye Sevk Edildi</strong><br> Çok sayıda Özel Harekat polisi olay yerine intikal ederken, okulun çevresi boşaltıldı ve çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

  4. <strong>Giriş-Çıkışlar Kontrol Altında, İkna Çabaları Sürüyor</strong><br> Kampüs ve fakülte giriş çıkışları sıkı şekilde kontrol altına alınırken, polisin rehin alınan memur ve H.T. ile ikna çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

26 Kasım 2025