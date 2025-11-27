Fırın Denetimlerinde Mide Bulandıran Görüntüler, 2 İşletme Mühürlendi

Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?

Fırın Denetimlerinde Mide Bulandıran Görüntüler, 2 İşletme Mühürlendi

Kırıkhan'da zabıta ekiplerinin gece düzenlediği fırın denetimlerinde çok sayıda böcek tespit edildi ve hijyen kurallarına uymayan 2 fırın mühürlendi.

  1. <strong>Gece Operasyonunda Fırınlar Denetlendi</strong><br> Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler gece 04.00 sıralarında kent merkezindeki fırınlara ani operasyon düzenledi.

    Gece Operasyonunda Fırınlar Denetlendi
    Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler gece 04.00 sıralarında kent merkezindeki fırınlara ani operasyon düzenledi.

  2. <strong>Mide Bulandıran Görüntüler Ortaya Çıktı</strong><br> Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırınlarda mide bulandıran görüntüler tespit edildi. Fırınların içindeki durum kamerayla kayıt altına alındı.

    Mide Bulandıran Görüntüler Ortaya Çıktı
    Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırınlarda mide bulandıran görüntüler tespit edildi. Fırınların içindeki durum kamerayla kayıt altına alındı.

  3. <strong>Ekipler Böcek Türlerini Tek Tek Saydı</strong><br> Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri, kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere pek çok böcek türüne rastladı ve bunları tek tek saymakla bitiremedi.

    Ekipler Böcek Türlerini Tek Tek Saydı
    Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri, kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere pek çok böcek türüne rastladı ve bunları tek tek saymakla bitiremedi.

  4. <strong>İki Fırın Hemen Mühürlendi</strong><br> Denetimde sağlıksız üretim koşulları tespit edilen fırınlardan 2'si, zabıta ekipleri tarafından geçici olarak kapatılarak mühürlendi.

    İki Fırın Hemen Mühürlendi
    Denetimde sağlıksız üretim koşulları tespit edilen fırınlardan 2'si, zabıta ekipleri tarafından geçici olarak kapatılarak mühürlendi.

  5. <strong>Halk Sağlığı Ön Planda</strong><br> Kırıkhan Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, hijyen kurallarına uymayan işletmelere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.

    Halk Sağlığı Ön Planda
    Kırıkhan Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, hijyen kurallarına uymayan işletmelere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.

  6. <strong>Cezai İşlem ve Takip Devam Ediyor</strong><br> Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayan fırınlara gerekli cezai işlemler uygulandı. İşletmelerin iyileştirilene kadar kapalı kalması ve düzenli denetimlerle takip edilmesi planlanıyor.

    Cezai İşlem ve Takip Devam Ediyor
    Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayan fırınlara gerekli cezai işlemler uygulandı. İşletmelerin iyileştirilene kadar kapalı kalması ve düzenli denetimlerle takip edilmesi planlanıyor.

27 Kasım 2025