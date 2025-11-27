Fırın Denetimlerinde Mide Bulandıran Görüntüler, 2 İşletme Mühürlendi
Kırıkhan'da zabıta ekiplerinin gece düzenlediği fırın denetimlerinde çok sayıda böcek tespit edildi ve hijyen kurallarına uymayan 2 fırın mühürlendi.
-
Gece Operasyonunda Fırınlar Denetlendi
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler gece 04.00 sıralarında kent merkezindeki fırınlara ani operasyon düzenledi.
-
Mide Bulandıran Görüntüler Ortaya Çıktı
Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırınlarda mide bulandıran görüntüler tespit edildi. Fırınların içindeki durum kamerayla kayıt altına alındı.
-
Ekipler Böcek Türlerini Tek Tek Saydı
Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri, kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere pek çok böcek türüne rastladı ve bunları tek tek saymakla bitiremedi.
-
İki Fırın Hemen Mühürlendi
Denetimde sağlıksız üretim koşulları tespit edilen fırınlardan 2'si, zabıta ekipleri tarafından geçici olarak kapatılarak mühürlendi.
-
Halk Sağlığı Ön Planda
Kırıkhan Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, hijyen kurallarına uymayan işletmelere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
-
Cezai İşlem ve Takip Devam Ediyor
Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayan fırınlara gerekli cezai işlemler uygulandı. İşletmelerin iyileştirilene kadar kapalı kalması ve düzenli denetimlerle takip edilmesi planlanıyor.