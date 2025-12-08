Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Dayısının Döverek Ölüme Terk Etttiği Çocuk Kayaların Altında Bulundu

Reyhanlı?da 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kaybolan Suriye uyruklu Amir Alcedduh, baraj gölü kıyısında üzeri kayalarla örtülmüş halde yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun dayısı gözaltına alındı.​

  Okul çıkışı kaybolan 10 yaşındaki Amir için alarm
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınları, küçük çocuktan haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınları, küçük çocuktan haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

  Jandarma ve STK'lar seferber oldu
Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma timleri ile bir sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, mahalle ve çevresindeki arazide günlerce iz sürdü.

    Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma timleri ile bir sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, mahalle ve çevresindeki arazide günlerce iz sürdü.

  Baraj kıyısında kayaların altında bulundu
Yapılan aramalar sonucunda Amir, Reyhanlı baraj gölü kıyısında, üzeri kayalarla kapatılmış halde yaralı olarak bulundu. Bitkin ve hareket edemeyecek durumda olan çocuk, ekipler tarafından kayaların altından çıkarıldı.

    Yapılan aramalar sonucunda Amir, Reyhanlı baraj gölü kıyısında, üzeri kayalarla kapatılmış halde yaralı olarak bulundu. Bitkin ve hareket edemeyecek durumda olan çocuk, ekipler tarafından kayaların altından çıkarıldı.

  Olay yerinde ilk müdahale, ardından hastaneye sevk
Sağlık ekipleri, olay yerinde Amir'e ilk müdahaleyi yaparak hayati kontrollerini gerçekleştirdi. Yaralı çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sağlık ekipleri, olay yerinde Amir'e ilk müdahaleyi yaparak hayati kontrollerini gerçekleştirdi. Yaralı çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  "Dayım okul çıkışı kaçırdı, dövdü" iddiası
Arama kurtarma ekiplerinin konuştuğu Amir, okuldan çıktıktan sonra dayısı tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Küçük çocuğun, dayısının kendisini dövdüğünü ve baraj kıyısında kayaların altına bırakıldığını söylediği öğrenildi.

    Arama kurtarma ekiplerinin konuştuğu Amir, okuldan çıktıktan sonra dayısı tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Küçük çocuğun, dayısının kendisini dövdüğünü ve baraj kıyısında kayaların altına bırakıldığını söylediği öğrenildi.

  Dayı M.E. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor
Amir'in ifadeleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çocuğun sağlık durumu hastanede takip edilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

    Amir'in ifadeleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çocuğun sağlık durumu hastanede takip edilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

8 Aralık 2025