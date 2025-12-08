Dayısının Döverek Ölüme Terk Etttiği Çocuk Kayaların Altında Bulundu
Reyhanlı?da 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kaybolan Suriye uyruklu Amir Alcedduh, baraj gölü kıyısında üzeri kayalarla örtülmüş halde yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun dayısı gözaltına alındı.
Okul çıkışı kaybolan 10 yaşındaki Amir için alarm
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınları, küçük çocuktan haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Jandarma ve STK'lar seferber oldu
Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma timleri ile bir sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, mahalle ve çevresindeki arazide günlerce iz sürdü.
Baraj kıyısında kayaların altında bulundu
Yapılan aramalar sonucunda Amir, Reyhanlı baraj gölü kıyısında, üzeri kayalarla kapatılmış halde yaralı olarak bulundu. Bitkin ve hareket edemeyecek durumda olan çocuk, ekipler tarafından kayaların altından çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahale, ardından hastaneye sevk
Sağlık ekipleri, olay yerinde Amir'e ilk müdahaleyi yaparak hayati kontrollerini gerçekleştirdi. Yaralı çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
"Dayım okul çıkışı kaçırdı, dövdü" iddiası
Arama kurtarma ekiplerinin konuştuğu Amir, okuldan çıktıktan sonra dayısı tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Küçük çocuğun, dayısının kendisini dövdüğünü ve baraj kıyısında kayaların altına bırakıldığını söylediği öğrenildi.
Dayı M.E. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor
Amir'in ifadeleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çocuğun sağlık durumu hastanede takip edilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.