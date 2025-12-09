Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Dünyanın En Zor Dilleri Açıklandı: Türkçe Kaçıncı Sırada?

Dilbilimciler, gramer yapısı, telaffuz ve kelime dağarcığı gibi ölçütlerle dünyanın en zor öğrenilen dillerini sıraladı. Listeye giren diller arasında Türkçe'nin kaçıncı sırada yer aldığı ise merak uyandırdı.

    Dünyadaki diller, öğrenme kolaylığı açısından aynı kefede değil. Bazen bir dili öğrenmek çocuk oyuncağı gibi gelse de bazen de büyük bir karmaşayı beraberinde getirebiliyor. Bu konuyu mercek altına alan dilbilimciler, dünyanın en zor dillerini sıraladı. Bakın, Türkçe kaçıncı sırada yer alıyor...

    Dünyanın her bir köşesinde farklı kültürler, diller ve sayısız çeşitliliğe rastlamak mümkün. Bu çeşitliliği belirleyen en önemli faktörlerden biri de elbette 'diller'.

    Bazı diller karmaşık ve zorlayıcı bir etki hissettirse de bazen de duyduklarımızı oldukça hızlı bir şekilde kavrayabildiğimizi fark edebiliyoruz. Aslında dil öğrenme becerisi dilin zorluğu, ana dil ve dil ailesi farklarına göre değişkenlik gösterebiliyor. 

    Bir dilin yapısını çözmek için 300 saat harcamamız gerebildiği gibi bir diğerinde aynı seviyeye gelmek için 2200 saatin üzerine çıkmamız gerekebilir. Dilbilim dünyası, bu karmaşayı çözdü ve dünyanın en zor öğrenilen dillerini sıraladı.

    1. ÇİNCE (MANDARİN)

    Dünyanın en zor öğrenilen dilleri arasında adını zirveye yazdıran 'Çince', tonal bir yapıya sahiptir. Bu da her tonlamanın farklı bir anlam ifade ettiği anlamına geliyor. Çince de yüksek tondan alçak tona doğru 4 farklı ton yer alıyor. Telaffuzun kritik bir rol oynadığı bu dili zorlu kılan bir diğer detay ise karakter tabanlı yazı sistemine sahip olmasından kaynaklanıyor.

    2. ARAPÇA

    Sağdan sola bir yazı sistemi bulunan 'Arapça' listeye 2'nci sıradan adını yazdırıyor. Karmaşık bir dilbilgisi bulunan Arapça, farklı fiil, isim çekimleri ve cümle yapılarıyla zorlayıcı olabilir. Ayrıca gırtlaktan çıkarılan harfler gibi bazı harfleri telaffuz etmek, konuşmada sık sık pratik yapmayı zorunlu kılar.

    3. JAPONCA

    Japonca ise bu listenin 3'üncü sırasında yer alıyor. Peki Japoncayı bu kadar zor kılan nedir, derseniz ilk etapta karşımıza üç farklı yazı sistemi geliyor. Hiragana, Katakana ve Kanji ismi verilen bu 3 farklı yazı tipini öğrenmek zaman alacaktır. Ayrıca cümlenin yapısı ve nezaket düzeylerine göre değişen ifadeleri öğrenmek gerekir. 

    4. KORECE

    Listenin 4. sırasında ise Korece yer alıyor. Karmaşık bir dilbilgisi yapısı ve fiil çekimleri bulunan Korecede harfler, iki, üç veya bazen dört harfin kombinasyonlarından oluşan heceler halinde gruplandırıldığı için karmaşık görünür. 

    5. RUSÇA

    Dilbilgisi karmaşıklığıyla bilinen Rusça ise listenin 5. sırasında. Kiril alfabesi kullanılan bu dilde yalnızca dilbilgisi kuralları değil telaffuz ve vurgu yerleri de zordur.

    6. FİNCE

    Ural dil ailesinin bir üyesi olan Fince, çok sayıda ek ve karmaşık dilbilgisi kurallarına sahiptir. Kelime türetmede esnek bir yapısı bulunan bu dil, listenin 6. sırasında.

    7. MACARCA

    Karmaşık bir çekim sistemi bulunan Macarca, Ural dil ailesinin Fin-Ugor koluna aittir. Bu durum, dili İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi dillerle hemen hemen hiçbir ortak kelime kökenine sahip olmaması anlamına gelir. Ayrıca Macar dilinde ilişkileri belirtmek için 18 ila 25 arasında değişen sayıda hal eki kullanır. 

    8. İZLANDACA

    Modern dillerden farklı olarak, eski dil yapısını korumaya devam eden İzlandaca, en zor diller listesinde 8. sırada yer alıyor. Gramer yapısını çok eski ve karmaşık olan bu dilde benzersiz sesler ve telaffuzlar dikkat çeker.

    9. TÜRKÇE

    Macarca gibi eklemeli bir dil olan Türkçe ise 'dünyanın en zor dilleri' listesine 9'uncu sıradan giriş yapıyor. Zaman ve kip sistemi, karmaşık ek zincirleri ve ses uyumumun katı kuralları Türkçeyi zor bir dil kılıyor. Öte yandan farklı vurgu kullanımı da yabancılar için zorlayıcı bir etkiye sahip olabilir.

    10. SANSKRİTÇE

    Başta Hindistan olmak üzere, Güney Asya coğrafyasının (Nepal, Sri Lanka dahil) kadim ve kutsal dili olan Sanskritçe, çok eski bir dildir. Karmaşık dilbilgisi yapısı bulunan bu dil, çoğu zaman dini veya edebi bağlamlarda kullanılır.

