Dünyanın En Zor Dilleri Açıklandı: Türkçe Kaçıncı Sırada?

1. ÇİNCE (MANDARİN)

Dünyanın en zor öğrenilen dilleri arasında adını zirveye yazdıran 'Çince', tonal bir yapıya sahiptir. Bu da her tonlamanın farklı bir anlam ifade ettiği anlamına geliyor. Çince de yüksek tondan alçak tona doğru 4 farklı ton yer alıyor. Telaffuzun kritik bir rol oynadığı bu dili zorlu kılan bir diğer detay ise karakter tabanlı yazı sistemine sahip olmasından kaynaklanıyor.