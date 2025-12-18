Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Öksürüğe Karşı En Etkili Besinler!

Manchester Üniversitesi'nden uzman isim sıraladı

  Manchester Üniversitesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları profesörü Jacky Smith, kış mevsiminde artış gösteren öksürüğün önüne geçmek için önemli tavsiyelerde bulundu. Evde basit yöntemlerle öksürüğün artmasına engel olunabileceğine işaret eden Smith, özellikle bir besine dikkat çekti.

  Basit bir şikayet gibi görünen ancak sağlığı ciddi ölçüde etkileyen öksürük, bazen haftalarca sürebildiği gibi boğaz ağrısına, kas zorlanmalarına ve uykunun bölünmesine sebep olabiliyor.

  Özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren öksürüğe karşı birçok kişi şuruplar ve ilaçlara yönelse de evde bazı yöntemlerle bu süreci hafif atlatmak mümkün.

  BBC Türkçe'nin aktardığına göre; bu soru BBC Radio 4 dinleyicilerinden biri bu yöntemleri merak etti ve programın sunucusu Greg Foot da yanıtı almak için Manchester Üniversitesi'nde görev yapan göğüs hastalıkları profesörü Jacky Smith'e başvurdu.

  Aynı zamanda bir öksürük kliniği yöneten Smith, öksürüğün temelde ikiye ayrıldığına dikkat çekti. "Biri kuru ve gıcıklı öksürük, diğeri ise genellikle balgamla seyreden göğüs kaynaklı öksürük" tanımlamasında bulunan Smith, bu iki öksürük tipinin önüne geçmek için ilaç kullanmak yerine basit yöntemlerle hastalığı hafifletebildiğini dile getirdi.

  BAL VE LİMON İKİLİSİNE DİKKAT!

Smith'e göre; öksürük tamamen geçmese bile daha katlanılır hale getirmenin en basit yolu bal ve limon.

  Sıcak suya bal ve limon eklenmesi yönünde tavsiyelerde bulunan profesör, çok tatlı gıdaların dile temas ettiğinde öksürük refleksini baskılayabildiğine dair bulgular olduğunu belirtiyor. Smith, gece öksüren çocuklarda balın öksürük sıklığını azalttığını gösteren çalışmalar bulunduğunu da sözlerine ekliyor.

  Bunun yanı sıra zerdeçalın da koruyucu etkisine değinen Smith, boğazda yatıştırıcı bir etki oluşturabileceğini belirtiyor.

  ZENCEFİL VE SARIMSAK İKİLİSİ

Bir diğer öneri ise zencefil ve sarımsak ikilisinde saklı. Smith, bu iki besinin boğaz ve solunum yollarında bulunan bazı reseptörleri uyardığını söylüyor. Böylece bu reseptörlerin uyarılması zamanla duyarlılığı azaltarak öksürük refleksini baskılayabiliyor.

  UZMAN İSİM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURMAYI TAVSİYE EDİYOR

Bu önerilerin dışında öksürüğü artıran besinleri de sıralayan Smith, bazı hastalarının süt ve süt ürünlerinin öksürüğü artırdığını söylediğini aktarıyor. Bu konuya dair net bir bilimsel kanıt olmadığını söylemeyi ihmal etmeyen Smith, balgamlı öksürüğü olan kişilerde bu içeceklerin boğazı kaplayan yapısı nedeniyle rahatsızlık hissini artırabileceğini belirtiyor.

18 Aralık 2025