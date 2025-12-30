2026 Yılında MTV, Damga Vergisi ve Harçlara %18,95 Yeniden Değerleme Artışı Sağlandı
2026 Yılında MTV, Damga Vergisi ve Harçlara %18,95 Yeniden Değerleme Artışı Sağlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz

Yarışmacıya Büyük Şok!

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi

  1. Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de bir yarışmacının, henüz ilk soruda elenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmacının yanlış cevap verdiği soru da mezun olduğu bölüm de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  2. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde bir yarışmacı, henüz ilk soruda programa veda ederek hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

  3. TEREDDÜT ETMEDEN YANIT VERDİ <br> Yarışmacının karşısına, Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona sayılması durumunda söylenecek son üç harfin hangileri olduğu sorusu çıktı.

  4. Tereddüt etmeden verdiği cevapla hataya düşen yarışmacı, doğru şıkkı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

  5. MEZUN OLDUĞU BÖLÜM DİKKAT ÇEKTİ <br> Yarışmacının 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu olması da dikkat çekerken, o anlar kısa sürede gündem olarak sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşımın yapılmasına neden oldu.

30 Aralık 2025